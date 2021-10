Un posto al sole: sospetti e angosce, paura a Palazzo Palladini

Un posto al sole, anticipazioni all’8 ottobre: il nuovo Pasquale, principale sospettato. Cosa succederà nella storica fiction di Rai 3

Entra sempre più nel vivo la nuova stagione di un Posto al Sole. Intrighi e vicende dei vari personaggi continuano a intrecciarsi nella “soap” tutta italiana, che va in onda da 20 anni su Rai 3. A tenere banco nelle prossime puntate sarà l’aggressione contro Anna. Quando tutto sembrava vicino alla soluzione è venuto fuori un altro intoppo.

L’indiziato sembrava Mauro, ma a quanto pare non è lui il colpevole. Nel mirino ora finisce Pasquale, che è l’ex di Susanna. Si tratta di un personaggio spuntato a sorpresa, e per la precisione il 24 settembre. Si tratta, in realtà, di un recasting che i telespettatori non si aspettavano. Adesso che è passato qualche giorno avranno comunque modo di abituarsi alla novità.

Un posto al Sole, a sorpresa “rispolverato” un vecchio personaggio: ma c’è una sorpresa

A questo punto il militare non se la passerà bene, visto che sarà indagato. Pasquale non è un personaggio nuovo: lo avevamo visto interpretato da Davide Campenni, ma ora c’è un nuovo attore. Dal suo volto rassicurante si è passato a quello più tagliente e misterioso di Lorenzo Mangano. L’occasione è stata per rivedere il personaggio sotto una luce completamente diversa: sembra essere, infatti, più “cattivo”.

Un personaggio che è stato rispolverato in modo completamente riscritto. Dal bravo ragazzo che ricordavamo ora sembra essere un candidato al ruolo di di un altro “villain” della soap. Altro che casa e famiglia. Infatti il “nuovo” Pasquale non è contento della separazione di Susanna. Vero che lui e Niko avevano discusso anche col “vecchio” personaggio, ma nulla farà presagire quello che invece sta per accadere