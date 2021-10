Pizza avanzata? Keep calm, il giorno dopo è ancora più buona! Il motivo? Se segui queste semplici mosse non solo non sprecherai il cibo, ma manterrai il gusto delle prelibate fette che nessuno ha mangiato.

La pizza avanzata è da sempre un must per chi il giorno dopo non ha voglia di cucinare. Se accade anche a te di non riuscire a mangiare una pizza intera, puoi metterla da parte senza buttarla, ma attenzione a come la si conserva. Il motivo? Esiste un trucco per mantenerla perfetta e saporita.

La pizza avanzata si dice che il giorno dopo è sempre più buona, ma attenzione a come la si conserva, perché non tutti seguono i trucchetti fondamentali.

Questo accade ad esempio, quando si prepara in casa una quantità industriale di pizza in teglia soffice grazie a questi segreti infallibili, perché si pensa che non basti mai! Per quanto è buona, merita i giusti accorgimenti per non perdere il risultato efficiente del giorno prima, frutto di un attento lavoro di preparazione.

La vuoi buttare? Non darti per vinto! Ecco cosa devi fare.

Pizza avanzata più buona il giorno dopo: ecco come

Riuscire a conservare gli alimenti è molto importante, ad esempio esistono quattro metodi infallibili per il basilico, in questo modo avrai sempre con te un alleato fondamentale nelle ricette di tutti i giorni. La freschezza non è assoluta questo è certo, ma seguendo le tecniche giuste i tuoi alimenti non perderanno sapore e consistenza!

La pizza avanzata va conservata! Ecco cosa non devi fare per avere un risultato eccellente e salutare:

Riscaldare

Non usare assolutamente il microonde, perché la rende eccessivamente morbida e pastosa. Bisogna sì agire contro l’indurimento dell’amido, ma con un forno preriscaldato a temperature non molto elevate. E’ la soluzione migliore per avere una consistenza da pizza quasi appena fatta.

Dove la metti?

Ecco che qui c’è l’inghippo dove cadono quasi tutti: la lasci nel cartone? Errore gravissimo. Il motivo? Il cartone è un materiale altamente cancerogeno e poco pulito dato che viene appoggiato su tante superfici, di conseguenza non è igienico né per la tua salute né per il frigo in cui ci sono gli altri alimenti. Inoltre, il materiale favorisce la disidratazione del prodotto assorbendone l’umidità. Opta per un contenuto ermetico, così da evitare l’uso di pellicola trasparente che inquina più del dovuto.

Non hai il forno?

Puoi utilizzare un altro metodo infallibile, cioè sostituire il forno. Non con i microonde, a causa delle reazione che potrebbe avere la pizza. Infatti, il metodo migliore è accendere il fornello, mantenere una fiamma bassa, e metterci sopra la padella con la pizza coperta da un coperchio. E’ proprio il coperchio a mantenerla morbida e idratata!