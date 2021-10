Scandalo nella Royal Family, una vicenda incredibile

Non si placano le polemiche all’interno della Royal Family britannica. Le immagini parlano chiaro, si tratta di uno scandalo: ecco i dettagli

La Royal Family inglese attira da sempre l’attenzione di milioni di persone. Nel Regno Unito, e non solo, da anni si consumano fiumi di inchiostro per raccontare le vicende dei Reali britannici. E non sempre si tratta di notizie riguardanti eventi ufficiali o serate di beneficenza. Anzi, le storie che attraggono maggiormente l’attenzione dei media sono gli scandali.

Da quando il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno preso la decisione di trasferirsi dal Regno Unito, molti talk show inglesi hanno dedicato ore di trasmissioni a questa coppia. Qualsiasi movimento facciano, si trovano decine di fotografi, giornalisti e paparazzi, disposti a tutto per strappare una dichiarazione o uno scatto.

I Duchi di Sussex si sono trasferiti da qualche tempo negli Stati Uniti d’America, dopo un breve periodo in Canada. La loro attuale residenza si trova nella Contea di Santa Barbara, in California. La villa nella quale hanno scelto di vivere ha un valore che si aggira intorno ai 14 milioni di dollari. Ma, se i tuoi vicini si chiamano Jennifer Aniston e Oprah Winfrey, è normale che il valore sia così alto.

Nelle ultime ore, la Famiglia Reale britannica è al centro di uno scandalo che riguarda la più chiacchierata di tutti: Meghan Markle. Cosa avrà combinato l’ex attrice statunitense? Perché ha attirato l’attenzione di tutti i tabloid inglesi? Perché è stata criticata in maniera così feroce? Tutto ha avuto inizio quando è andata a New York con suo marito. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Meghan Markle, lo scandalo che mette in imbarazzo la Royal Family

Meghan Markle ha fatto discutere moltissimo negli ultimi giorni a causa dei suoi eccessi. L’ex protagonista di Suits, infatti, ha partecipato ad alcuni eventi pubblici a New York, indossando capi costosissimi, che hanno fatto scatenare il web e hanno attirato l’attenzione di tutti i talk show britannici.

Meghan si è presentata ad un incontro con il Vicesegretario Generale, Amina Mohammed, indossando un cappotto in cashmere dal valore di circa cinquemila dollari. In occasione della visita ad una scuola di Harlem, noto quartiere popolare, ha indossato un altro cappotto, sempre in cashmere, insieme ad un abito che valeva oltre settemila dollari e un paio di scarpe con tacchi a spillo rossi dal valore di 580 dollari.

Nel corso di una conferenza a favore dell’equa distribuzione dei vaccini anche nei paesi più poveri del mondo, la Duchessa di Sussex ha indossato un completino dal valore milionario, arricchito da gioielli preziosi. Anche in occasione della partecipazione al Global Citizen Live ha indossato dei capi firmati molto costosi.

Tutto questo lusso ha inevitabilmente attirato numerose critiche. I Sussex sono arrivati a New York con una troupe di Netflix al seguito, facendo pensare che la partecipazione a tutti questi eventi fosse solo per mostrarsi compassionevoli nei confronti di chi vive in condizioni meno agiate, soprattutto nelle zone più povere del pianeta. Ma i sudditi inglesi si sono arrabbiati molto notando il contrasto tra il lusso di Meghan e i luoghi che ha visitato o i contesti nei quali è intervenuta.

Meghan, un guardaroba costosissimo

Il viaggio a New York di Meghan ed Harry sta avendo un notevole riscontro tra i principali media britannici, e non solo. Sono tantissimi i siti web di tutto il mondo che da giorni pubblicato articoli e foto sulle loro avventure statunitensi. Ma a far discutere sono soprattutto le abitudini dei Duchi di Sussex, che si stanno comportando come dei veri e propri reali, nonostante siano stati ufficialmente esclusi da qualsiasi ruolo da parte dei Windsor.

L’ex attrice statunitense e suo marito, infatti, sono circondati da un servizio d’ordine numerosissimo, il quale ha sempre il supporto delle forze dell’ordine locali. Se Harry ha indossato dei capi abbastanza sobri, Meghan ha messo in mostra un lusso che il Daily Mail ha provato a quantificare. E le cifre sono spaventose.

Nel corso del loro viaggio a New York City, la Duchessa di Sussex ha indossato un abito bianco dal valore di 4.500 dollari, orecchini, orologio e un braccialetto dal valore di 16mila e 500 dollari, 12mila dollari e 6.900 dollari. Nel corso della sua permanenza nella Grande Mela, l’ex stella di Hollywood ha indossato un guardaroba dal valore di circa mezzo milione di dollari.

A far salire la cifra hanno contribuito i gioielli. I braccialetti che ha indossato Meghan, tutti firmati e molto di moda recentemente, sono molto costosi. E poi c’è l’anello di fidanzamento che le ha regalato Harry. Soltanto quest’ultimo gioiello vale almeno 350mila dollari. Cifre incredibili se pensiamo che i Sussex erano andati a New York City per parlare con le classi più povere e per promuovere la vaccinazione nei paesi meno ricchi del mondo. Un autentico controsenso!