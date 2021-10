Test: risolvi il caso e scopri se hai la stoffa del detective

Questo test verificherà le tue capacità intuitive. In base alla scelta che farai, potrai scoprire se hai la stoffa per diventare un detective

Il test di oggi riguarda le tue capacità intuitive. Oggi potrai mettere alla prova alcune caratteristiche del tuo carattere che, forse nemmeno pensavi di possedere. La personalità di una persona può avere diverse sfaccettature e oggi noi proveremo a scoprire di che pasta sei fatto. Il test è molto facile.

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando del tuo intuito personale, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Risolvi il test del detective

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono due uomini. Quello vestito ha rapito l’altro uomo e, per dargli un’ultima possibilità, gli ha chiesto di scegliere una. Ma attenzione, il rapitore ci tiene a precisare che soltanto una delle due pillole è avvelenata. Riesci a scoprire di quale si tratta? Qual è la pillola avvelenata? Riuscirà l’ostaggio ad evitare la morte?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste due opzioni. La pillola di destra o quella di sinistra? Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca della soluzione del test. Scopri qual è la pillola avvelenata e se hai la stoffa per diventare un detective. Ci sono alcuni dettagli che hai davanti agli occhi, non farteli sfuggire!

Il caso della pillola avvelenata

Questo test ha fatto impazzire il web recentemente. Soltanto il 5% delle persone che hanno provato a cimentarsi sono riuscite a dare la risposta corretta. Quindi è necessario un grosso impegno e, soprattutto, una grossa attenzione per i particolari nascosti. È così che un vero detective risolve i casi, riuscendo a cogliere quei dettagli che gli altri non vedono.

Il rapitore vuole avvelenare la sua vittima ma prima vuole dargli un’ultima possibilità. Gli mette davanti due pillole, una è avvelenata e l’altra è innocua. Qualora la vittima dovesse scegliere la pillola innocua, sarà libero, altrimenti andrà inevitabilmente incontro ad una morte inesorabile. Ma come si fa a capire qual è la pillola da scegliere?

Per rendere il gioco più sadico, il rapitore manderà giù la pillola che la vittima non sceglierà. I due effettuano il test e succede una cosa incredibile: il rapitore sopravvive e la vittima muore dopo pochissimi secondi. Aveva scelto la pillola sbagliata? Come faceva il rapitore a sapere che la sua pillola non fosse avvelenata visto che erano identiche?

Il tuo istinto dovrà aiutarti a risolvere il caso e a capire perché la vittima è morta e il rapitore no. Prova a metterti nei panni di un vero detective e dai la risposta giusta. Il carnefice potrebbe scappare a breve e, a quel punto, non sarebbe più rintracciabile. Hai pochi minuti, usali per risolvere questo caso di rapimento ed omicidio.

Le soluzioni del test

Se sei arrivato fin qui vuol dire che hai risolto il caso e vuoi provare a capire se il tuo ragionamento fosse proprio quello corretto. O significa che hai rinunciato e sei curioso di conoscere quale sia la soluzione del test di oggi. In ogni caso, eccoti accontentato. Di seguito potrai trovare la soluzione dell’enigma.

Facciamo un piccolo riassunto: il rapitore ha chiesto alla sua vittima di assumere una pillola, mentre lui prenderà l’altra. Una delle due pillole è avvelenata. Entrambi ingurgitano una pillola, il rapitore sopravvive mentre la vittima del rapimento muore dopo pochissimi minuti. Sei curioso di sapere perché?

La soluzione è molto più semplice di quanto possa sembrare: nessuna delle due pillole era avvelenata. Per questo il rapitore è sopravvissuto. Il veleno era altrove, cioè nell’acqua del bicchiere della vittima del torturatore. Per questo motivo, il rapitore sapeva benissimo che non sapeva morto, ha voluto soltanto illudere la vittima designata.

L’acqua non poteva essere scelta, entrambi hanno bevuto dal bicchiere più vicino che, ovviamente, è stato riempito dal rapitore. In questo modo, il carnefice diventa un vero e proprio omicida, perché decide di ammazzare la propria vittima sin dal primo momento. E sicuramente la vittima non è riuscita ad accorgersi di niente.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai scoperto la soluzione dell’enigma? Credi di avere la stoffa per diventare un vero detective? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!