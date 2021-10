Regole ed ordini non fanno proprio per te? Attenzione, potresti essere nella classifica dell’oroscopo di oggi sui segni zodiacali più disobbedienti!

Come direbbe Cosimo Piovasco di Rondò (altrimenti conosciuto come Il barone rampante, uno dei libri più famosi di Italo Calvino): “Ho detto che non voglio e non voglio!“.

Se “mai s’era vista disubbidienza più grave” ad Ombrosa, il paese dove si svolge la vicenda, poco è cambiato o cambia quando i disubbidienti escono dalle pagine di un libro e ci vengono incontro nella vita reale.

Essere disobbedienti, infatti, è qualcosa che può creare problemi a molti ma è anche qualcosa che ci permette di rifiutare regole o imposizioni sbagliate.

Come si fa a capire qual è la linea giusta? Probabilmente, guardando alla classifica dei segni zodiacali di oggi, possiamo individuare quei segni che non seguono le regole proprio per partito preso.

Allora: conosci qualche Cosimo Piovasco di Rondò?

I segni più disobbedienti dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Che sia perché, proprio come il barone rampante, non volete mangiare un piatto di lumache oppure perché non avete voglia di parcheggiare per bene la macchina, diciamo che poco importa.

Ci sono persone, infatti, che non possono fare a meno di comportarsi, sempre e comunque, come dei veri disobbedienti.

Non seguono le regole a scuola e, poi, più tardi anche nella vita.

Ci sono i ribelli e quelli che, invece, sono dei veri rivoluzionari; ci sono i semplici maleducati, che non seguono le regole perché non vogliono comportarsi come gli altri e poi ci sono, anche, i disobbedienti nel senso più vero del termine: individui che mai e poi mai faranno quello che gli dite voi.

Ora, non ti stiamo decisamente dicendo di fare caso al segno zodiacale di qualcuno prima di assumerlo (non sarebbe proprio giusto) ma sappi che stelle e pianeti possono darci una mano ad individuare i segni più disobbedienti.

Che ne dici: vale la pena controllare la classifica di oggi, in modo da risparmiarsi qualche problema?

Acquario: quinto posto

Impossibile cercare di far fare ad un Acquario quello che volete voi: no, si farà sempre e solo come vogliono loro!

Per quanto i nati sotto il segno dell’Acquario siano persone che non tollerano il minimo cenno di disobbedienza da parte degli altri, con loro non si può proprio parlare di disciplina.

L’Acquario è un segno che fa quello che vuole lui e quando vuole lui: non è in grado di rispettare regole o paletti, poco importa quante volte glielo ricordate.

Il motivo? Semplicemente gli Acquario sono convinti di essere le persone più “nel giusto” sulla faccia della Terra. Impossibile spuntarla con loro!

Vergine: quarto posto

Benché siano persone che, spesso e volentieri, ci possono sembrare estremamente ligie alle regole, dobbiamo assolutamente mettere i puntini sulle i.

I nati sotto il segno della Vergine sanno essere veramente disobbedienti quando vogliono!

Questo è un segno che segue le regole solo quando può beneficiarne in qualche maniera: non è una sorpresa scoprirlo a fare di testa sua, come vuole e quando vuole!

La Vergine è un segno veramente disobbediente… quando gli conviene.

Farà sempre un gran putiferio se deve obbedire a delle regole e cercherà, in ogni maniera, di “fomentare” anche gli altri contro di voi.

Dovete solo sperare di essere sulla stessa lunghezza d’onda!

Gemelli: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli possono essere veramente disobbedienti: ma dopotutto ce lo aspettavamo, no?

I Gemelli, infatti, sono persone che non sottostanno a nessuna regola se non quella che stabiliscono loro.

Ecco perché si sentono di poter fare come vogliono nella vita e, spesso, si trovano a ferire o mettere in difficoltà gli altri!

I Gemelli, purtroppo, sono fatti così: esiste solo la loro legge e quella di nessun altro. Per i Gemelli, quindi, disobbedire è naturale: non si chiedono neanche il motivo per il quale lo fanno!

Insomma: i Gemelli sono tra i segni più disobbedienti dello zodiaco ma di certo non sono gli unici. Chi ci sarà addirittura più disobbediente di loro?

Sagittario: secondo posto

Impossibile chiedere ad un Sagittario di obbedire: non lo faranno mai, neanche per sbaglio!

I nati sotto questo segno sono persone estremamente gentile ed empatiche, capaci di grandi gesti d’amore e d’affetto nei confronti degli altri.

Peccato per un piccolo particolare: sono dei veri disobbedienti, di quelli che vi fanno rizzare i capelli!

Il Sagittario, infatti, farà sempre quello che vuole e nel modo che vuole: anzi, vi farà arrabbiare ancora di più sorridendo gentilmente quando gli chiederete di rispettare le regole!

Non vi diranno mai che avrete ragione e, soprattutto, non seguiranno mai le vostre regole ma sempre e solo il proprio cuore.

I Sagittario, infatti, sono persone decisamente disobbedienti, che affrontano gli altri in una maniera disarmante.

Insomma: per far fare ad un Sagittario quello che vuole dovrete mettervi veramente d’impegno. Lui vi farà credere che vi ha dato retta ma, sotto sotto, vi farà vedere che può essere veramente testardo!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più disobbedienti dello zodiaco

Avete mai parlato con un nato sotto il segno del Toro? Forse vi sarete conto che le conversazioni con loro vertono tutte (o quasi) sulla maniera perfetta di fare qualcosa.

Il modo di usare lo shampoo e poi il balsamo, i minuti perfetti per cuocere un uovo a la coque, quante volte bisogna cambiare le lenzuola a settimana e via discorrendo.

Il motivo? Il Toro è uno di quei segni che vive secondo rigidissime regole comportamentali e vorrebbe che tutti vivessero come lui!

Nella realtà dei fatti, però, il Toro è anche un segno di quelli che mette veramente in difficoltà gli altri visto che non riconosce l’autorità delle altre persone.

Per lui, è solo un fatto di fortuna o di tempismo se ci sono altre persone in posizioni di comando che si permettono di dirgli cosa fare e come.

Cosa succede, quindi? Il Toro diventa un vero e proprio solitario oltre che, è proprio il caso di dirlo, estremamente disobbediente.

Criticherà ogni vostra mossa o vostro pensiero e riderà alle vostre spalle delle vostre regole: non esiste quasi nessuno in grado di fargli rispettare quello che c’è da fare!