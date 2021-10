Che il tuo migliore amico sia uno dei segni più gelosi in amicizia di tutto l’oroscopo? Scopriamolo insieme grazie alla classifica di oggi!

Capita veramente a tutti, prima o poi, di essere geloso di un amico.

Non è qualcosa di così strano o di così inusuale ed è, anche, generalmente il segnale che ci si sente trascurati o che le nostre vite stanno cambiando.

Insomma: nessuno vuole farvi il processo, soprattutto quando parliamo di gelosia, ma sicuramente vogliamo sapere chi sono i segni zodiacali che… cedono alla tentazione!

Stelle e pianeti ci hanno aiutato a stilare questa classifica di gelosi decisamente particolari.

Pronto a scoprire se tu od il tuo migliore amico siete estremamente gelosi l’uno dell’altro?

(E, magari, anche il perché!).

I segni zodiacali più gelosi in amicizia: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Quando parliamo di amicizia dobbiamo stare veramente attenti: esistono così tanti gradi e tipologie di amicizie diverse che c’è sempre il rischio di offendere qualcuno!

Ci sono gli amici d’infanzia, i migliori amici, gli amici fatti sul luogo di lavoro, gli amici di scuola, gli amici degli amici che poi sono diventati più tuoi amici e… chi più ne ha più ne metta.

Ma quante persone conosci nella tua vita?

Ovviamente noi usiamo la parola “amici” ma ci sono tantissimi altri termini con cui definire i gradi di conoscenza tra due persone.

Quello che vogliamo chiedere alle stelle, oggi, è di stilare la classifica dei segni zodiacali più gelosi in amicizia, in modo da capire come comportarci con loro.

Che dici: tu od il tuo migliore amico potreste essere in classifica, oggi?

Cancro: quinto posto

Sappiamo tutti, ormai, che i Cancro oltre ad essere gentili e materni possono anche essere piuttosto manipolatori.

Con gli amici e le amicizie, quindi, i Cancro diventano estremamente gelosi anche se in maniera veramente subdola.

Visto il loro attaccamento agli altri ed il fatto che farebbero veramente di tutto per i loro amici, spesso e volentieri il Cancro si aspetta dagli altri… fedeltà assoluta!

Per il Cancro, un amico è qualcuno che c’è sempre e assolutamente sempre nel momento del bisogno. Ogni minimo errore può causare una risposta veramente decisa e tremenda. Il Cancro è famoso per interrompere di punto in bianco rapporti di amicizia con persone che non ne hanno rispettato… la tremenda gelosia!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete, per quanto fatichino ad ammettere di provare sentimenti profondi per altre persone, sono molto gelosi in amicizia.

Non potete assolutamente immaginare le crisi isteriche ed i drammi che gli Ariete possono provocare se osate rispondere prima ad un terzo amico in comune che a loro!

Gli Ariete sono persone gelosissime delle proprie amicizie e vorrebbero essere i migliori amici di tutti, sempre al centro di ogni rapporto emotivo e sociale.

Non possono assolutamente accettare che gli altri stipulino altri rapporti d’amicizia o che possano preferire qualcuno a loro.

L’Ariete non è solo geloso: è anche estremamente possessivo!

Vergine: terzo posto

Nonostante siano persone decisamente indipendenti, che poco si preoccupano di quello che fanno gli altri, del perché e del percome, i nati sotto il segno della Vergine sono estremamente gelosi dei loro amici.

Non lo fanno di certo perché, secondo la Vergine, possa esistere qualcuno di meglio di loro al mondo, questo no.

Quello che succede con la Vergine, spesso e volentieri, è che è un segno che fatica a stringere rapporti d’amicizia con tutti.

Quindi, quando finalmente concedono la loro amicizia a qualcuno, per la Vergine si tratta di avere a che fare con una persona che starà al loro fianco per tutta la vita.

I “malcapitati” amici della Vergine non possono quindi avere altri tipi di rapporto o di amicizie nella loro vita: devono stare sempre e solo con la Vergine!

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che non si fanno assolutamente problemi a dimostrare di essere gelosi dei loro amici.

Nessuno può intromettersi tra una Bilancia e le persone che questa considera amici: non scherziamo!

La Bilancia è capace di ingelosirsi e di mettere in atto complicati piani per “vendicarsi” degli amici che, secondo lei, le voltano le spalle.

Peccato che la Bilancia si comporti così un poco con chiunque: dai coinquilini ai conoscenti, passando per i “migliori” amici o quelli che conosce da una vita.

Tutti vengono trattati alla stessa maniera: come un tesoro del quale la Bilancia non può fare a meno e che non può dividere assolutamente con nessuno!

Ecco, quindi, che la Bilancia finisce spesso per risultare esagerata ed estremamente drammatica: chi è nato sotto questo segno è capace di farsi venire una crisi isterica anche per persone che ha visto anche solo una volta o due nella vita!

Di certo la Bilancia cerca di far sentire “esclusi” gli altri tramite una lunga serie di “mezzucci“: parole in codice, racconti che possono capire solo i suoi amici e strette di mano segrete.

Purtroppo tutto questo finisce per intromettersi nei suoi rapporti più veri (che dovrebbe, invece, curare con più cognizione di causa). La Bilancia, purtroppo, ha una grande paura di rimanere da sola: per questo si comporta così!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più gelosi in amicizia

Non provate neanche a guardare gli amici dei nati sotto il segno del Leone: sono suoi e solo suoi!

Il Leone, infatti, è un segno che fatica non poco a lasciare ai propri amici libertà di movimento, di spazio o di azione. Questo è un segno estremamente geloso delle sue amicizie: è il re, non solo della savana, ma anche della gelosia!

I Leone, infatti, sono persone che faticano non poco ad instaurare rapporti con gli altri. I loro amici sono, generalmente, quelli più cari che hanno avuto fin dall’infanzia!

Non sapendo come conoscere nuove persone (e faticando decisamente quando si trovano in situazioni che prevedono nuovi incontri) i Leone hanno sviluppato una gelosia veramente unica riguardo i loro amici.

Il Leone è una persona che non si fa decisamente problemi a mostrare la sua arroganza ed il suo modo di fare possessivo. In questa ottica, quindi, per loro gli amici sono quasi una seconda famiglia, quella (dicono spesso) che si sono “scelti”.

Quando uno di questi amici si rigira contro il Leone, apriti cielo: il Leone lo considera un peccato mortale e non può veramente perdonare l’altro!

Figuriamoci se vengono presentati nuovi amici, che magari attirano su di loro l’attenzione: il Leone li detesta con tutto il cuore!