Test: scopri la tua personalità con il test del vaso rotto

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando di qualcosa che hai già nella tua testa, devi soltanto provare a tirare fuori il primo pensiero che ti viene in mente. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Chi ha rotto il vaso?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, c’è una madre con quattro bambini. A terra c’è un vaso rotto e soltanto uno dei quattro bambini è il colpevole. Chi ha rotto il vaso? Quale di questi quattro bambini è da punire? La madre ha già capito chi è stato, e tu? Hai già capito quali sono i dettagli più importanti?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto il bambino A

Questo bambino tiene gli occhi verso il basso ed è dubbioso. Gli altri lo guardano come se volessero accusarlo ma lui è veramente dispiaciuto a causa della rottura del vaso. Non è detto che sia lui il vero colpevole, probabilmente però ha riconosciuto il colpevole. È possibile che gli altri bambini possano accusarlo di un gesto che non ha commesso.

Se hai scelto proprio questo bambino, vuol dire che hai un ottimo spirito di osservazione. Raramente ti sfugge qualcosa, riesci a notare qualsiasi dettaglio ti circondi. Non è facile ingannarti perché tieni sempre gli occhi aperti. Il linguaggio del corpo di una persona, per te è un indizio in grado di farti comprendere molte cose sulla sua personalità.

Hai scelto la bambina B

Questa bambina è probabilmente la più grande del gruppo. Si prende cura degli altri quando i genitori sono assenti. Conosce perfettamente i suoi fratelli e infatti guarda il bambino A consapevole della sua innocenza. Ha uno sguardo molto dolce e affettuoso, rappresenta una sorta di seconda mamma per gli altri fratelli.

Se hai scelto proprio questa bambina, vuol dire che ti identifichi in lei. Non ti piace fermarti alle apparenze, sei una persona che preferisce approfondire perbene prima di giudicare qualcuno. Sei razionale, per te ogni cosa ha una spiegazione logica e sensata. Sei capace di prenderti cura alla grande delle persone alle quali vuoi bene.

Hai scelto la bambina C

Questo bambino resta un passo indietro rispetto agli altri. Ha le mani in tasca e pare accettare il fatto che gli altri possano considerarlo il vero colpevole. Non sembra dispiaciuto per il vaso rotto e fa di tutto per far credere a tutti di averlo rotto. Come a voler dimostrare di godere di averla fatta franca. Ma non è lui il vero colpevole.

Se hai scelto proprio questo bambino, vuol dire che sei nato per essere un vero leader. Hai carisma e riesci a convincere gli altri a fare tutto ciò che vuoi. Ispiri fiducia quando ti assumi delle responsabilità che altri rifiutano. Fai di tutto per trarre vantaggio da qualsiasi situazione, non ti interessa il fatto che il tuo benessere possa danneggiare gli altri.

Le soluzioni del test: hai scelto la bambina D

Per esclusione, è lei la vera colpevole. Questa bambina resta molto vicina alla madre, dalla quale cerca protezione. Ha gli occhi sul vaso, mentre gli altri si guardano intorno. Sa bene di averlo rotto e prova a fare di tutto per nascondersi. Il suo atteggiamento non lascia spazio ad altre interpretazioni: è lei la colpevole!

Se hai scelto proprio questa bambina, vuol dire che sei una persona dotata di un grande intuito. Sei affidabile, ambizioso e riesci spesso a raggiungere i tuoi obiettivi. Hai una grande fiducia nei confronti del mondo che ti circonda. Per questo motivo, riesci ad avere il carisma giusto per lasciare un buon ricordo negli altri.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai individuato il colpevole? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!