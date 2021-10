Harry e Meghan: ecco perché hanno lasciato Londra

Una clamorosa notizia arriva dalla Gran Bretagna: ecco perché il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno lasciato il Regno Unito

Il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, continuano a far discutere. Ogni volta che rilasciano una dichiarazione o che partecipano ad un evento, tutti i tabloid inglesi (e non solo!) parlano solo di loro. La stampa britannica ha consumato fiumi di inchiostro negli ultimi anni per dedicarsi a questa famosissima coppia.

È molto probabile che si tratti della coppia vip più famosa al mondo. Sicuramente è quella più chiacchierata. La famosa intervista di Meghan Markle, concessa in esclusiva ad Oprah Winfrey, è stata venduta in tutto il mondo, compreso nel nostro paese. Ed ha ottenuto un notevole seguito. Milioni di persone hanno sentito l’ex attrice statunitense parlare di razzismo.

La Duchessa di Sussex aveva lasciato anche intendere di aver pensato al suicidio dopo essere stata pesantemente offesa tra le stanze delle varie residenze reali inglesi. Questo comportamento ha spinto la coppia a trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti d’America, dove vivono ancora oggi.

La loro residenza si trova nella Contea di Santa Barbara, in California, precisamente nella zona di Montecito, ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma adesso arrivano ulteriori dettagli sulla partenza dei Sussex da Londra, quella che gli inglesi hanno definito ‘Megxit’, perché sarebbe stata l’ex protagonista di Suits a spingere il marito a spostarsi oltreoceano. Vediamo insieme tutti i dettagli sorprendenti di questa vicenda.

La nuova vita di Harry e Meghan

Sono mesi che i sudditi britannici continuano a chiedersi come mai Harry e Meghan abbiano lasciato la Gran Bretagna. Le accuse di razzismo nei confronti di Meghan non hanno convinto fino in fondo l’opinione pubblica. Non perché non fossero fondate, ma perché la loro decisione è stata talmente scandalosa, che deve per forza esserci dell’altro.

E adesso pare che stiano emergendo ulteriori dettagli su questa vicenda. Secondo quanto riportato dal settimanale statunitense Time, i Duchi di Sussex non sarebbero mai stato così lontani dalla Royal Family britannica come in questo particolare periodo. L’addio alla Gran Bretagna è servito ad avviare carriere proficue in altri contesti, diversi da quello monarchico.

Lo dimostra la loro partecipazione al Global Citizen Live, che si è tenuto alcuni giorni fa a New York City. Harry e Meghan sono intervenuti per fare un discorso a favore della salvaguardia del nostro pianeta. L’ex protagonista di Suits ha fatto particolarmente discutere per l’abito ed i gioielli che indossata, più che per le parole pronunciate sul palco.

Ma la domanda che tutti i sudditi si fanno non riguarda quali siano gli attuali interessi dei Sussex, bensì il vero motivo che li ha spinti a lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. La vicenda del razzismo è serio, ma è evidente che ci sia anche altro e la questione riguarda alcuni membri della Famiglia Reale inglese.

I veri motivi della Megxit

Perché il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno lasciato la Gran Bretagna? La colpa sarebbe del Principe William, primogenito di Carlo e Diana e secondo erede al trono proprio dietro suo padre. Quello che, in realtà, tutti considerano il prossimo Re d’Inghilterra, sarebbe anche colui che ha fatto in modo che suo fratello e sua cognata lasciassero la residenza reale.

Sarebbe il Duca di Cambridge, dunque, il deus ex machina dell’allontanamento dei Sussex da Londra. Se da un lato lui e sua moglie hanno costruito un’immagine pulita, fatta di visite al parco insieme ai figli, uscite sobrie e sempre in coppia, uno stile elegante e mai troppo sfarzoso, la verità sarebbe un’altra.

Secondo quanto riportato dal giornalista e scrittore britannico Andrew Morton, William e Kate sarebbero stati molto freddi e prepotenti nei confronti dei Sussex. Morton è un esperto di Royal Family, avendo scritto una biografia di Diana Spencer e adesso ha riportato questi aggiornamenti nel libro “Meghan: A Hollywood Princess”.

Secondo lui, i comportamenti di William e Kate avrebbero spinto Meghan a chiedere a suo marito di lasciare Londra. L’ex attrice statunitense avrebbe poi accettato di assumersi pubblicamente tutte le colpe di questa vicenda, per evitare di gettare fango sulla Famiglia Reale inglese. Seguiranno sicuramente aggiornamenti perché questa vicenda è destinata a prolungarsi ancora per molto tempo.