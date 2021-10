Lulù Selassiè, il terribile segreto confessato nel cuore della notte al GF Vip

Lulù Selassiè, dopo la diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, ha confidato un terribile segreto che nessuno immaginava.

Lulù Selassiè è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip insieme alle sue due sorelle, Clarissa e Jessica.

Durante il corso della diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, oltre a parlare della sua conoscenza con Manuel Bortuzzo, si è anche parlato della sua rivalità con Soleil Sorge. Tant’è che Adriana Volpe nel salvare la concorrente dal televoto ha chiesto alla regia di farsi inquadrare le tue principesse. Proprio per non perdersi il momento in cui loro vedevano salvarsi la loro acerrima nemica.

Dopo questo momento, però, Lulù Selassiè è crollata al GF Vip rivelando a tutti un terribile segreto di cui nessuno era a conoscenza, confidando di non essere la ragazzina viziata che tutti credono essere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, figuraccia in diretta per Signorini: Sonia Bruganelli ci ricasca

GF Vip: Lulù Selassiè vittima di stalking, il terribile racconto

Lulù Selassiè, dopo la diretta di ieri sera al Grande Fratello Vip, è crollata, ammettendo che anche lui come tutti gli altri concorrenti ha un passato difficile alle spalle ma che a differenza loro preferisce non parlarne. In quanto preferisce, per quanto possibile, che resti privato, ma dopo aver visto ancora una volta Soleil Sorge salvarsi dal televoto grazie alle due opinioniste, è sbottata.

La principessa è convinta di essere giudicata in malo modo, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe favorita per il suo passato difficile e per la sua capacità di creare continuamente dinamiche anche stando zitta, rendendola una delle concorrenti di cui non fare a meno all’interno del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip 2021: ecco perché le opinioniste popolari non sono in studio

“Ci sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno“ ha raccontato la principessa dopo la fine della puntata, come ha riportato il portale Biccy. “Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso” ha raccontato per la prima volta.

“Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima“ ha poi proseguito, raccontando il tutto dopo la diretta con Alfonso Signorini. “Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me“.

“Sono passati quasi 10 anni“ ha poi ripreso il discorso. “Mi inseguiva ovunque, era un matto. Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre” ha continuato con la sua testimonianza. “Le persone non lo sanno. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare“ ha poi concluso. “Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre, sempre, sempre” ha concluso distrutta.

Lulù Selassiè è stata vittima di stalking prima del GF Vip e soltanto ora, dopo la fine della puntata, è riuscita a trovare il coraggio per raccontare ai suoi compagni di viaggio questo terribile segreto anche se dopo un contesto che nulla a che fare con Soleil e le dinamiche del programma.