GF Vip, figuraccia in diretta per Signorini: Sonia Bruganelli ci ricasca

Al GF Vip non è sfuggita la figuraccia in diretta di Alfonso Signorini, che è stata ripresa anche da Sonia Bruganelli subito dopo.

Al GF Vip è tempo di confronti e chiarimenti e per questo motivo Alfonso Signorini durante il corso della serata si è collegato con i suoi vipponi per commentare insieme le varie dinamiche che sono accadute nelle scorse settimane tra loro. Peccato che, quando li ha chiamati, ha fatto una clamorosa gaffe, ma non è finita qui.

La stessa gaffe, pensate un po’, poco dopo è stata fatta anche dalla sua opinionista Sonia Bruganelli e tutti sono scoppiati in una sonora risata. Chi va con lo zoppo, impara a zappicare. Ecco che cosa è successo durante il corso di questa diretta.

Signorini e Sonia Bruganelli fanno la stessa gaffe al GF Vip

Alfonso Signorini si era collegato con il cast del Grande Fratello Vip per commentare insieme il tutti contro uno che vede protagonista Soleil Sorge. Nel farlo, però, voleva sapere anche che cosa ne pensasse Manila Nazzaro ed è proprio in questo momento che è accaduto il tutto.

Il conduttore, nel chiamarla, ha commesso una gaffe, chiamandola con il nome di una sua amica, nonchè concorrente della passata edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi.

“Matilde, dicci che cosa ne pensi“ ha esordito il conduttore, scoppiando poi in una sonora risata. “Se, Matilde. Manila! Scusami, non so perché continuo a chiamarti così” si è poi giustificato, mentre l’ex Miss Italia lo rassicurava che non fosse un problema, che un errore può capitare a tutti.

Peccato che lo stesso errore, pochi secondi dopo, lo abbia fatto anche la sua opinionista Sonia Bruganelli, che l’ha chiamata nuovamente Matilde.

Insomma per Manila Nazzaro al GF Vip non sembra esserci pace, visto che tutti non solo continuano a sbagliare il suo nome ma utilizzano quello di una sua cara amica, Matilde Brandi.