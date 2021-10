Manuel Bortuzzo, confessione strappalacrime dell’ex: Signorini senza parole

L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha fatto una confessione strappalacrime durante la diretta del Grande Fratello Vip. Signorini è rimasto spiazzato.

Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione del GF Vip e questa sera, durante il corso della diretta, Alfonso Signorini ha pensato di fargli una bellissima sorpresa, facendogli recapitare una lettera della sua ex fidanzata Federica, con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Federica, attraverso quelle parole, lo ha spronato a proseguire con il suo percorso all’interno della casa d’Italia. In quanto ultimamente lo ha trovato un po’ spento e per questo motivo ha voluto lanciargli un messaggio di positività, che lui ha apprezzato e non poco. In studio però l’ex fidanzata dell’atleta si è lasciata andare ad una confessione strappalacrime che ha lasciato tutti senza parole. In particolar modo Alfonso Signorini.

Federica, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: confessione da pelle d’oca al GF Vip

Federica, invitata in studio da Alfonso Signorini, ha raccontato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. In quanto dopo pochi mesi che si conoscevano, si sono trovati insieme ad affrontare l’anniversario del 2 febbraio. La data che ha segnato il terribile incidente di Manuel Bortuzzo.

Durante quel giorno, l’atleta ha scelto di voler stare con lei e di farle una sorpresa. In quanto ha scelto di indossare dei tutori per poter stare, anche se per poco tempo, in piedi. Sulle sue gambe.

Federica ha descritto l’episodio come un’emozione unica. In quanto lei non l’aveva mai visto in piedi ed è stato qualcosa di stupefacente a cui non era abituata. Soprattutto se considerato che lui è un ragazzo molto alto e lei si aggira intorno al metro e 60.

La confessione dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha lasciato tutti senza parole al Grande Fratello Vip. In particolar modo ad Alfonso Signorini, che voleva far incontrare i due nella casa più spiata d’Italia, in quanto a lui avrebbe fatto piacere, ma lei non se l’è sentita, preferendo a continuare ad osservarlo da lontano negli studi di Mediaset.