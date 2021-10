Francesca Cipriani perde la calma la diretta e sbotta: “Ci scappa il morto”

By

Francesca Cipriani ha perso la calma durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, non riuscendo a trattenersi.

Francesca Cipriani questa sera ha dovuto fare i conti con la parte oscura del gossip e della cronaca rosa. Negli scorsi giorni, infatti, in rete si è fatta sempre più presente l’indiscrezione che vedrebbe Soleil Sorge aver avuto una relazione con il suo fidanzato Alessandro, ma sarà vero?

Alfonso Signorini durante la diretta del GF Vip ha provato a fare chiarezza, chiedendo ai diretti interessati la verità su quanto successo. Ovviamente tutto ciò ha scatenato una furante reazione da parte della Pupa, che ha letteralmente dato di matto nel leggere alcuni titoli sulla sua relazione: “Io butto giù tutto. Qua ci scappa il morto“ ha commentato lei, non riuscendo a comprendere se si trattasse di uno scherzo o meno.

Francesca Cipriani ha perso la calma al GF Vip nello scoprire il gossip sul suo fidanzato e la sua acerrima nemica Soleil Sorge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> GF Vip, figuraccia in diretta per Signorini: Sonia Bruganelli ci ricasca

Grande Fratello Vip: Francesca Cipriani affronta il gossip sul suo fidanzato

Francesca Cipriani non ha affatto reagito bene ed ha subito chiesto ad Alfonso Signorini se si trattasse di uno scherzo o meno, ma lui le ha subito ribadito che non si tratta di uno scherzo e che i titoli che le ha mostrato sono tutti reali. Soleil Sorge, che era lì con lei nella casa, ha subito smentito il tutto, affermando di aver conosciuto Alessandro soltanto per lavoro ed a quell’evento era presente anche Sophie Codegoni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Manuel Bortuzzo, confessione strappalacrime dell’ex: Signorini senza parole

A sentire quelle parole, e dopo aver avuto un breve confronto con il suo fidanzato, Francesca Cipriani si è calmata al Grande Fratello Vip. Anche se la parola “calma” non è forse la più adatta, visto che si è lasciata andare a grida e pianti disperati nel poter ricontrare, ma senza toccare o baciare, il suo compagno che ha provato a tranquillizzarla sul sentimento che prova nei suoi confronti. Anche se hanno provato a massacrarlo e a denigrare la sua persona attraverso questi finti gossip sul suo conto.

Francesca Cipriani al GF Vip ha perso le staffe, ma poco dopo è riuscita a tranquillizzarsi, comprendendo che il gossip qualche volta non è così veritiero, per fortuna, come appare pubblicamente.