Lulù Selassiè con la borsa al Grande Fratello Vip: il motivo agghiacciante e cosa contiene

Lulù Selassiè ha colpito il pubblico al Grande Fratello Vip per avere sempre con sé con una borsetta: ma che cosa contiene al suo interno?

Lulù Selassiè ha colpito il pubblico del piccolo schermo, oltre che per il suo eccentrico aspetto fisico, anche per la sua spiccata personalità e non da meno sta facendo parlare la sua conoscenza con Manuel Bortuzzo. Anche se quest’ultimo non sembrerebbe essere così convinto di voler continuare, visto che lei si dimostra essere molto desiderosa di attenzioni.

Nelle scorse ore, però, al pubblico del GF Vip non è affatto sfuggito un dettaglio sulla principessa più famosa della tv. Quale? Lulù gira sempre per la casa con una borsetta e tutti, in maniera inevitabile, si sono chiesti che cosa contenesse al suo interno. Beh il mistero è stato presto svelato, ma non sappiamo se siete pronti o meno per scoprire la verità su Lulù Selassiè.

Che cosa contiene la borsa di Lulà Selassiè al GF Vip 2021

Lulù Selassiè con la sua borsa al Grande Fratello Vip ha incuriosito non solo il pubblico del piccolo schermo, che da casa si è chiesto più volte per quale motivo girasse sempre con la sua borsetta tra le mani, ma anche tutti i suoi compagni di viaggio che non potendo fare a meno di curiosare le hanno chiesto cosa ci tenesse dentro di così importante visto che la porta sempre con sé.

La giovane principessa Selassiè, che di recente è stata al centro della cronaca rosa per i misteri che riguardano tutti i membri della sua famiglia, ha prontamente risposto, rivelando agli altri vipponi scelti da Alfonso Signorini che cosa nascondesse mai di così importante all’interno della sua borsetta.

Se siete curiosi di scoprire la verità, beh siete del posto giusto perchè abbiamo ascoltato la sua confessione al Grande Fratello Vip, quando ha raccontato ai suoi compagni di viaggio che cosa riponesse al suo ritorno.

Lulù ha ammesso che al suo entro ripone effetti personali, come ad esempio i suoi trucchi o le sigarette elettroniche, ma anche le medicine che i membri della produzione le fanno recapitare di volta in volta, affinché la sua salute non venga mai compromessa.

Il mistero su Lulù del Grande Fratello Vip è stato presto svelato ed ora il pubblico della rete può dormire sogni tranquilli, sapendo che il membro della famiglia reale non nasconde nulla di strano all’interno della sua borsetta, ma soltanto cose di uso quotidiano e niente di più. Chi sperava in qualcosa di più originale, purtroppo rimarrà molto deluso.