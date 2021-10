Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo: insieme durante il dramma

Martina Rossi è l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: la ragazza era con lui il terribile giorno della sparatoria. Ecco perchè si sono lasciati.

Martina Rossi è l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. La ragazza era con lii il giorno della sparatoria che ha cambiato la vita del nuotatore. All’epoca, Martina aveva 16 anni ed usciva con Manuel da poco il quale, dopo essere stato colpito dal proiettile le dichiarò tutto il suo amore.

Martina Rossi è stata la storia più importante di Manuel Bortuzzo. Giovanissima, era con lui la notte della sparatoria ed è rimasta al suo fianco anche nei mesi successivi fino alla decisione di lasciarsi.

Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo: ecco perchè si sono lasciati

La notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, Manuel Bortuzzo e Martina Rossi erano insieme e pensavano di trascorrere una tranquilla serata con gli amici. Quella notte, però, la vita di Manuel cambiò per sempre a causa della sparatoria.

“Sono salvo per 12 millimetri. La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere”, ha raccontato Manuel nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Durante quegli attimi, Martina era con lui e Manuel, in quel momento, sentì l’esigenza di dichiararle il suo amore. “Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”, ha detto Manuel.



LEGGI ANCHE—>Manuel Bortuzzo, il dramma che gli ha stravolto la vita: confessione da brividi

Nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel ha svelato i motivi che hanno portato alla fine della sua storia con Martina durante una chiacchierata con Lulù Selassiè.

Perchè, dunque, è finita, tra Manuel e Martina? “Perché la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente e dopo siamo durati otto mesi. Ma quattro mesi li ho passati in ospedale, nelle cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale. L’ho fatta venire a casa e le ho detto: ‘Credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi. Ho bisogno di tempo per me'”, ha raccontato Manuel.

LEGGI ANCHE—>Manuel Bortuzzo, verità struggente sui tatuaggi: racconto da brividi al GF Vip

Tra Manuel e Martina è comunque rimasto un grande affetto.