Chi è la principessa Lucrezia Lulù Selassiè, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, altezza, vita privata e un dolore incancellabile.

Lucrezia Lulù Selassiè è una delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Lucrezia ama farsi chiamare Lulù e nella casa del Grande Fratello Vip è già diventata una protagonista per il suo carattere allegro e vivace. Dietro la sua energia, tuttavia, Lulù nasconde un terribile dolore che sta provando a superare grazie al sostegno della propria famiglia, in primis delle sorelle Jessica e Clarissa, ma chi è davvero Lulù? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto.

Nome e Cognome: Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Data di nascita: 9 giugno 1998

Luogo di Nascita: /

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: gemelli

Titolo: Principessa

Fidanzato: single

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @hihprincesslulu

Chi è Lucrezia Lulù Selassiè: carriera e vita privata

Lucrezia Hailé Selassié, detta Lulù, vive a Roma, ma insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, è cresciuta tra Londra e la capitale italiana. E’ la nipote dell’ultimo imperatore del Corno d’Africa. Appassionata di moda, ama la musica e sogna una carriera musicale. Lulù inoltre si è laureata alla John Cabot University di Roma.

Con la famiglia vive in Piazza di Spagna. Ha una vita agiata e con la famiglia è accudita da un maggiordmo. Inoltre le sorelle Selassiè hanno anche uno staff che si occupa della loro immagine.

A differenza della sorella Jessica che, nel 2017, ha partecipato a Riccanza, Lulù, prima del Grande Fratello Vip 2021, non era mai apparsa in televisione.

Il bullismo subito a scuola

Lulù ha dovuto fare i conti con il bullismo. La giovane, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, 2021, ha raccontato tutto il male, la sofferenza e la solitudine affrontata durante gli anni della scuola.

“Io fino alla seconda elementare mi sentivo come tutti gli altri, ma in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire. Alle medie vedevo tutte le mie amiche fidanzate ed io invece no. A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo’..”.

Il Grande Fratello Vip 2021 e Manuel Bortuzzo

Il 13 settembre 2021, Lulù, insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Nella casa lega subito con Manuel Bortuzzo con il quale il feeling cresce giorno dopo giorno.

Dopo vari abbracci e tenerezze, durante la notte tra il 23 e il 24 settembre, Manuel e Lulù si scambiano il primo bacio della sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021. Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, a Novella 2000, ha dichiarato:

“Mio figlio ha sempre avuto molto successo con le ragazze. Ha sempre avuto fidanzate meravigliose. Se sta provando simpatia per questa ragazza, non posso che esserne felice. Anche se, da genitore, non credo molto nelle relazioni che nascono all’interno di questo tipo di programmi. Poi ovviamente mai dire mai, ci sono stati in passato casi analoghi che ancora oggi stanno durando. Chi vivrà, vedrà”.