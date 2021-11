Alex Belli e Soleil Sorge colti sul fatto. Signorini: “Volevate farla franca”

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati colti sul fatto al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si è accorto di tutto durante la diretta.

Alex Belli e Soleil Sorge sono tra i concorrenti più discussi di questa sesta edizione del GF Vip. Il motivo non è poi così difficile da capire, considerato che i due hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Forse andando un po’ oltre.

Tant’è che durante la notte di capodanno si sono dati un bollente bacio, che l’ex stella di Centovetrine ha definito un bacio cinematografico. La scena però non è stata apprezzata dalla compagna di lui. Tant’è che ha definito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne una gatta morta ed hanno avuto due confronti di fuoco. Il tutto aveva lasciato presagire che i due, per il bene dell’unione con Delia Duran, si sarebbero allontanati ma così non è stato.

Alfonso Signorini, durante il corso della diretta di questa sera, ha notato un dettaglio che li unisce ancora di più e loro non hanno potuto negarlo in puntata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello vip: le parole che nessuno si aspettava arrivano da Lei!

Signorini colpito da Soleil Sorge: il dettaglio su Alex Belli insospettisce il web

Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera al Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio che ha unito ancora di più Alex Belli e Soleil Sorge. Per questo motivo il conduttore ha subito chiesto loro se quanto notato corrispondesse alla realtà dei fatti oppure si è trattato di un errore.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, colta alla sprovvista, ha però ammesso tutto quanto, confermando che il padrone di casa ci ha visto lungo fin dal primo momento. “Volevate farla franca” ha commentato lui e la Sorge ha confermato che sperava che nessuno se ne accorgesse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 15/11/21, i nodi vengono al pettine: è guerra nella Casa

Di che cosa si tratta? Soleil ha indossato la camicia di Alex Belli e Alfonso Signorini ha visto il tutto come uno scambio molto intimo, ma i due hanno negato. Anzi, l’ex stella di Centovetrine ha provato anche a minimizzare il tutto affermando che era un capo da lui già usato, provocando una certa risata da parte della Sorge.

Questo gesto ha insospettito gli utenti della rete, ma alcuni hanno trovato una spiegazione a tutto ciò. In quanto in confessionale avrebbero chiesto a Soleil di levarsi il maglione che aveva scelto di indossare durante il corso della puntata, forse poco adatto per una questione di luci, ed ha improvvisato un look utilizzando quello che è riuscita a trovare nella casa del Grande Fratello Vip.