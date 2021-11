Tutta colpa di Barbara d’Urso: l’amara verità spiazza tutti al GF Vip

Barbara d’Urso è stata la protagonista di uno scottante retroscena al Grande Fratello Vip. La verità è venuta finalmente a galla.

Barbara d’Urso, durante la diretta di questa sera di Alfonso Signorini con la sesta edizione del GF Vip, è stata la protagonista di un triste retroscena raccontato da Giucas Casella, durante una sorpresa che ha ricevuto per il suo compleanno.

L’illusionista ha avuto modo di poter incontrare suo figlio, James, e per l’occasione il padrone di casa ha raccontato la sua storia. Casella è stato un ragazzo padre. In quanto la madre di suo figlio non aveva accettato questa gravidanza e lui ha scelto di crescerlo da solo.

Quando i due si sono incontrati, Alfonso ha chiesto a Giucas se James avesse poi avuto modo di poter avere un rapporto con sua madre, se la donna si fosse rifatta viva, e lui ha tolto ogni possibile dubbio rivelando uno spiacevole retroscena al GF Vip che coinvolge Barbara d’Urso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli e Soleil Sorge colti sul fatto. Signorini: “Volevate farla franca”

GF Vip, Giucas Casella svela un triste retroscena: c’entra Barbara d’urso

Giucas Casella, non appena Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip gli ha fatto questa domanda, forse un po’ scomoda e un po’ troppo privata per James, che nella vita di tutti i giorni è un medico e non è abituato alla luce dei riflettori, non si è di certo tirato indietro ed ha subito risposto ai dubbi del conduttore.

L’illusionista ha affermato che suo figlio James e sua madre per qualche tempo hanno avuto dei rapporti, ma ultimamente qualcosa si è rotto ed è qui che spunta la presenza di Barbara d’Urso. Il motivo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 15/11/21, i nodi vengono al pettine: è guerra nella Casa

La donna, secondo quanto ha rivelato il concorrente del Grande Fratello Vip in diretta, avrebbe detto negli studi di Barbara d’Urso che Giucas le impediva di vedere suo figlio. James, sentendo queste dichiarazioni che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, ha poi deciso di troncare ogni rapporto con lei.

Purtroppo il salotto televisivo della bella conduttrice partenopea si è rivelato essere il luogo in cui il loro rapporto è arrivato al capolinea, ma non si esclude che i due possano chiarire quest’incomprensione. Giucas voleva proseguire con la sua confidenza, ma Signorini lo ha subito stoppato, concentrandosi sulla sorpresa ricevuta. Molto probabilmente per non andare in fondo alla faccenda ed evitare di nominare persone, in contesti così delicati, che non erano presenti in quel momento, preferendo dunque concentrare il tutto sulla parte bella della serata. Mettendo così da parte tutti i malumori, almeno per qualche minuto.

Giucas Casella ha svelato un retroscena che coinvolge Barbara d’Urso e non si esclude che lei domani possa riprendere il tutto, per replicare, a Pomeriggio 5.