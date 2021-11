Quali sono i segni meno forti dello zodiaco? Ecco i primi quattro

Oggi scopriremo quali sono i segni meno forti dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi quattro: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni meno forti dello zodiaco, quelli che fanno fatica a rialzarsi dopo una grossa delusione e che difficilmente reagiscono quando subiscono un torto. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni più irresponsabili, quali sono i segni più confusi e quali sono i segni più beffardi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni meno forti dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi quattro.

I segni meno forti dello zodiaco

Ariete: al quarto posto in questa curiosa classifica c’è l’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sempre sono in grado di combattere le difficoltà della vita. La forte emotività spesso può ingannare un Ariete, il quale può anche scoppiare in lacrime quando non riesce a gestire un momento particolarmente complicato.

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno la tendenza ad autodistruggersi. Il Toro è spesso sopraffatto dall’insicurezza e, per questo motivo, a volte non riesce a raggiungere gli obiettivi che ha in mente. Il Toro ha poca fiducia nei propri mezzi e non riesce a reagire quando si trova in una situazione difficile.

Bilancia: al secondo posto in questa particolare classifica c’è la Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco va spesso nel panico quando si trova in una situazione difficile da gestire. Non sapendo cosa fare, spesso prende decisioni sbagliate che possono avere dure ripercussioni nella sua vita. La Bilancia non accetta le critiche e si deprime quando il giudizio altrui è negativo.

Pesci: al primo posto in classifica c’è senza alcun dubbio il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco entrano in crisi quando hanno un problema perché non sanno mai come comportarsi. Spesso i Pesci si isolano quando passano un momento critico e raramente riescono ad uscirne senza farsi del male.