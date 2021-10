Sei uno dei segni più umani dello zodiaco? Scopriamo subito quanto ti interessi agli altri e perché! Ecco la classifica!

Com’è umano lei, diceva Giandomenico Fracchia (antesignano del ben più famoso Ugo Fantozzi ma sempre interpretato da Paolo Villaggio) al superiore di turno che lo strapazza in maniera decisamente… beh, inumana!

Se ormai usiamo questa espressione per sottolineare, per l’appunto, quanto siano disumane alcune persone ed i loro atteggiamenti, possiamo usare l’oroscopo per individuare, invece, i segni più caritatevoli dello zodiaco.

Come faremo? Ma che domande, grazie alla classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni più umani dello zodiaco: scopri in che posizione ti trovi nella classifica di oggi dell’oroscopo

Gentili, preoccupati per gli altri, caritatevoli, pronti sempre a dare una mano: ehi, ma vogliamo veramente conoscerla questa classifica dell’oroscopo!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di parlare dei segni più umani di tutto lo zodiaco: non è che ci sei anche tu tra le prime cinque posizioni?

La classifica di oggi, infatti, è pensata per tutti quei segni zodiacali che hanno un innato senso dell’umanità.

Aiutano gli altri senza pensarci due volte e non si fanno problemi a farsi carico di problematiche o cause importanti.

Insomma: noi oggi non intendiamo un com’è umano lei alla Fantozzi ma, semplicemente, nel più vero senso della parola.

Pronto a scoprire quali sono i segni più caritatevoli e più umani, più decisi ad aiutare gli altri, altruisti e disinteressati? Allora controlliamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica di oggi!

Sagittario: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Per loro, infatti, aiutare gli altri è veramente quasi una seconda natura e non si fanno assolutamente problemi a “mettersi in mezzo”!

Il Sagittario, infatti, è generalmente una persona che è sempre coinvolta nei problemi degli altri, nelle loro vite e nelle loro difficoltà.

Ha sempre una spalla pronta da offrire a chi ha bisogno di aiuto e di conforto concreti e si tira difficilmente indietro di fronte ai problemi. Insomma, sono veramente… molto umani!

Bilancia: quarto posto

I nati sotto il segno della Bilancia hanno un lato veramente positivo: se vi vedono in difficoltà, poco importa come si sentono nei vostri confronti, faranno sempre di tutto per aiutarvi.

C’è chi potrebbe argomentare che il loro modo di aiutare possa avere a che fare con un concetto di potere, di rivalsa sugli altri ma non è assolutamente così.

La Bilancia, in fin dei conti, è una persona altruista ed umana che non ha paura di aiutare gli altri quando ne hanno estremo bisogno.

Si fa carico dei problemi, cerca soluzioni concrete o, se non è possibile risolvere tutto con uno schiocco di dita, la Bilancia trova anche il modo di dare consigli o di ascoltare senza stancarsi.

Potete fidarvi di loro e della loro umanità!

Cancro: terzo posto

Con il cuore sempre pronto a sanguinare ed un atteggiamento decisamente protettivo, i nati sotto il segno del Cancro si guadagnano il primo gradino del podio nella nostra classifica di oggi.

Umani lo sono di certo, anche troppo: emotivi e facili alle lacrime, i nati sotto il segno del Cancro si spendono molto per gli altri!

Il Cancro, infatti, è un segno che non ha veramente paura di esprimere il proprio bisogno di protezione. Per loro amici e familiari sono individui da proteggere a tutti i costi e, proprio per questo, spesso il Cancro tende ad esagerare nei loro confronti.

Ma non è di certo finita qui: il Cancro si rende “umano” anche con gli altri, persone che conosce poco o perfetti sconosciuti!

Gli altri, spesso e volentieri, se ne approfittano rendendo la vita del Cancro un vero e proprio calvario di sensi di colpa e energie succhiate!

Acquario: secondo posto

Nonostante a volte facciano un poco pesare agli altri il loro impegno e la loro voglia di essere sempre d’aiuto, gli Acquario sono delle persone veramente “umane“.

Tendono spesso ad immedesimarsi negli altri e sanno prevenire e capire al volo problematiche e difficoltà senza problemi.

Certo, gli Acquario hanno un piccolo difetto: vorrebbero molto essere trattati come loro trattano gli altri!

Ecco, quindi, che se anche voi non vi occupate degli Acquario nella stessa maniera in cui loro si occupano di voi, finite per trovarvi dal lato del torto.

Gli Acquario, infatti, fanno veramente di tutto per gli altri. Da gesti concreti e impossibili da rifiutare a pensare al posto vostro, l’Acquario vorrà sempre essere il vostro “salvatore“.

Poco importa chi siano le persone che si trova davanti: l’Acquario è uno di quei segni che non possiamo non definire umano nel vero senso della parola.

Generoso, gentile, sempre preoccupato: a volte basterebbe molto di meno per evitare di mettere gli altri in imbarazzo!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più umani dello zodiaco

Cari amici del Toro, siete voi i più “umani” nel senso più letterale e figurato del termine. Siete contenti?

Il Toro, infatti, è un segno che si preoccupa molto degli altri ma, in maniera veramente molto umana, lo fa in modalità che spesso risulta problematica… per tutti!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono spesso persone che creano più problemi che altro, rendendo la vita degli altri un vero e proprio inferno.

Non ce ne vogliano gli amici del Toro ma purtroppo è così: il Toro è un segno che fa sbagli, commette piccoli tradimenti ed è imperfetto e che, proprio per questo, ha un gran potenziale di perdono nei confronti degli altri!

Il Toro, infatti, è un segno che è in grado di capire perfettamente gli altri ed i loro errori e, proprio per questo, risulta un poco pesante.

Sa già quello che volete dire o fare, perché volete dirlo e farlo e come lo farete: vi fa capire che è un passo avanti a voi e, nel farlo, spesso si fa dei nemici o interrompe amicizie.

Insomma, i nati sotto il segno del Toro sono semplicemente “molto umani” nel modo di fare, più di tutti gli altri. Sono quasi degli incompresi visto che sono solo loro a… capire tutti gli altri!