Non dobbiamo certo spiegarti noi che il bullismo è qualcosa di veramente brutto, no? Speriamo solo che tu non sia nella classifica dei segni zodiacali più bulli fra tutti!

Parlare di bullismo è generalmente veramente difficile.

Non si tratta di un argomento facile ed è spesso causa di grande sofferenza per tantissime persone: insomma, non è di certo qualcosa su cui si possa scherzare!

Quello che abbiamo deciso di fare oggi, quindi, è chiedere all’oroscopo di stilare la classifica dei segni zodiacali che possono diventare dei veri bulletti.

Ci sono modi diversi di comportarsi come dei bulli: se sui banchi di scuola la questione dovrebbe essere regolamentata da adulti e responsabili, nella vita reale non c’è la possibilità di dire a qualcuno che una persona si sta comportando come un bullo.

Non è meglio, quindi, sapere prima di chi parliamo?

I segni zodiacali più bulli dell’oroscopo: sei nella classifica di oggi?

Magari sarà capitato anche a voi di non aver avuto le scarpe giuste il primo giorno di scuola oppure di avere occhiali spessi o qualche brufolo di troppo sulla fronte.

Se siete stati presi in giro per uno qualsiasi di questo motivo (ed altri ancora), allora conoscete bene il bullismo.

Non si tratta certo di una pratica divertente e, spesso, chi la subisce va incontro a situazioni veramente complicate e sgradevoli.

Con lo sdoganare l’attenzione su questo problema, ci si è resi finalmente conto che anche i bulli sono… vittime del bullismo di qualcun altro.

Insomma: è vero proprio che il bullismo è un circolo vizioso, molto difficile da spezzare.

LEGGI ANCHE –> Non prendere appuntamento con uno dei segni più flessibili dello zodiaco: non sai se si presenterà!

Se i tempi della scuola sono passati, però, è vero che i bulli invece sono rimasti. Magari non tirano più le trecce o non ti rovinano lo zaino ma si nascondono dietro bei vestiti ed un tono di voce gentile.

Di certo non sarà la classifica dell’oroscopo di oggi quella che riuscirà a risolvere il problema del bullismo.

Sapere quali sono i segni zodiacali che, però, più di tutti potrebbero essere considerati dei bulli non è un bel vantaggio?

Speriamo solo non ci sia anche tu nella classifica delle prime cinque posizioni di oggi!

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno possono essere veramente bulli quando si impegnano. Fortunatamente, i Capricorno sono persone che si impegnano veramente poco nell’essere bulli o che capiscono molto presto che si tratta di una strada poco producente.

(E, per i Capricorno, la produttività è tutto. Lo sappiamo bene!).

Il Capricorno è un segno estremamente sarcastico, molto pungente e capace di dire sempre la cosa giusta per “indebolire” gli avversari.

Per quanto scelgano spesso di giocarsela ad armi pari, rischiano di diventare decisamente dei bulletti quando vogliono primeggiare su qualcuno o su qualcosa o quando si vogliono far notare!

Cancro: quarto posto

Anche il Cancro sembra fuori posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più bulli, non è vero?

Generalmente visto come amorevole e simpatico, materno e gentile, il Cancro può diventare facilmente un bulletto soprattutto se la situazione lo richiede.

Innanzitutto, non dovete mai mettervi contro qualcuno a cui il Cancro vuole bene: è capace di combattere le battaglie degli altri molto più che delle sue e finirà per bullizzarvi anche se voi, al Cancro, non avete fatto niente!

In secondo luogo, il Cancro è un segno che è capace veramente di “attaccare” gli altri da un punto di vista emotivo e sentimentale.

Il Cancro, infatti, non si fa problemi a cercare il vostro punto debole che, grazie ad un’intelligenza emotiva spesso molto sviluppata, individua quasi subito.

Usarlo contro di voi, poi, è una semplice passeggiata: quindi, sì, il Cancro è un bullo. Fate attenzione a come vi comportate intorno a lui!

LEGGI ANCHE –> Forse sei uno dei segni più inconcludenti dello zodiaco: meglio controllare, no?

Vergine: terzo posto

Come? Non credete che la Vergine sia uno dei segni più bulli di tutto lo zodiaco? Bene, vuol dire che veramente non li conoscete bene!

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone che possono creare veramente dei problemi agli altri!

Perfetti e precisi come sono, sempre pronti a giudicare gli altri e a metterli in difficoltà, i nati sotto il segno della Vergine non risparmiano di certo sul bullismo.

Per loro, la vita è una scalata e qualsiasi mezzo con il quale riescono a guadagnarsi un gradino più in alto degli altri è lecito.

Ecco perché i nati sotto il segno della Vergine non si fanno problemi e non hanno paura a prendere in giro, a mettere in imbarazzo o a ridicolizzare gli altri!

Leone: secondo posto

Se cercate un bullo, allora cercate un Leone. Ci dispiace dovervelo dire però è così: i nati sotto questo segno possono essere veramente dei bulli!

Il Leone, infatti, è un segno che non si preoccupa minimamente dei sentimenti degli altri e che, in più, non vede l’ora di imporsi su tutti.

Visto che la miglior difesa è l’attacco, e il Leone lo sa bene, capita spesso che questo segno possa diventare estremamente bullo.

Certo, quasi sempre e solo a parole, facendo sfoggio di un’arroganza senza pari, i nati sotto il segno del Leone sono in grado di bullizzare veramente senza pietà tutti gli altri!

Il Leone, infatti, è uno di quei segni che giudica i vostri gusti musicali e culinari, il vostro gusto in fatto di vestiti e di scarpe, in fatto di fidanzati o di scelte politiche.

Non lo fa di certo in silenzio ma esponendovi di fronte a tutti gli altri e cercando di ridurvi al silenzio. Spesso la sua tecnica funziona: quando, però, il Leone incontra qualcuno che gli rende pan per focaccia la situazione si complica veramente tanto. Generalmente nessuno ha il coraggio di rispondere male al Leone: quando succede sono veramente guai!

LEGGI ANCHE –> I segni più amati dello zodiaco: sei uno di quelli con cui tutti vorrebbero stare?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bulli dell’oroscopo

No, non fate quella faccia sorpresa cari amici del segno della Bilancia!

(E, soprattutto, non venite a cercarci a casa per bullizzarci: ne abbiamo avuto abbastanza da voi!).

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono dei veri e propri bulletti che, a qualsiasi età, ricorrono a qualsiasi mezzo per imporsi sugli altri.

Fare del bullismo nei confronti delle persone che non apprezzano è il loro modo preferito di cercare di far valere le proprie ragioni.

La Bilancia, infatti, non fa altro che essere sottilmente (almeno nelle sue intenzioni) sgarbata con le persone che non le piacciono.

Se le chiedete che cosa ne pensa davvero, però, mentirà assolutamente dicendovi che è tutto nella vostra testa.

Insomma: la Bilancia mette in atto un piano veramente complicato per fare la bulla.

Peccato, però, che il loro modo di fare spesso gli si ritorca contro: dopo aver bullizzato nascondendosi dietro ad un dito, infatti, i nati sotto il segno della Bilancia si trovano spesso nell’impossibilità di tornare indietro.

Veramente un peccato, non trovate?