Non riesci mai a portare nulla a termine? Sei considerato pigro o incapace? No, tranquillo, non è una pubblicità per venderti qualcosa: vogliamo solo sapere se sei uno dei segni più inconcludenti dello zodiaco!

Quanti progetti hai iniziato e mai finito, nella tua vita?

Diresti che è abbastanza comune, per te, buttarti anima e corpo in qualcosa per scoprire, poi, che non era esattamente quello che volevi o come te lo immaginavi?

Se ti viene da rispondere che sei proprio così, allora forse questa è la classifica per te.

Di certo, però, ti possiamo dire che i veri inconcludenti non ammetterebbero mai di esserlo. Proprio come lo Spaventapasseri del Mago di Oz, che vuole chiedere un cervello perché convinto di non averlo e non sa di essere molto più saggio degli altri proprio grazie a questo suo modo di pensare, anche tu potresti credere di essere inconcludente… e non esserlo!

Che ne dici: cerchiamo la prova nella classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni più inconcludenti dello zodiaco: ci sei anche tu in classifica, oggi?

Va bene, dobbiamo ammetterlo: anche a noi è capitato (e più di una volta) di iniziare qualche cosa che poi non abbiamo finito.

Non intendiamo di certo solo il Cubo di Rubick (che mai abbiamo finito e sappiamo già che mai finiremo) ma anche tantissime altre “cose”!

Dalle questioni pratiche a quelle lavorative, passando per scuola od università e finendo a parlare di relazioni umane, capita abbastanza spesso di diventare inconcludenti.

Magari abbiamo iniziato a fare qualcosa con le migliori intenzioni ma, a metà strada, ci siamo resi conto che non ce la facevamo più.

Niente di male (o quasi) in questo.

A tutti può capitare di cambiare idea, di riconoscere di essersi messi in una posizione decisamente più difficile da gestire o di ammettere che le proprie forze, da sole, non bastano.

Ci sono anche persone, però, che non riescono proprio a portare a termine niente perché sono inconcludenti: che ne dici, vediamo chi sono?

Toro: quinto posto

Per quanto i nati sotto il segno del Toro siano capaci in ogni caso di organizzarsi e di avere il proprio lavoro ben strutturato, purtroppo combattono con una caratteristica decisamente complicata. Sono inconcludenti al massimo!

Il Toro, infatti, spesso non sa bene che cosa vuole dalla vita, come lo vuole e quando lo vuole. Che cosa succede, quindi?

Semplicemente che il Toro, ad un certo punto, non riesce più a “funzionare” e finisce per lasciar perdere la maggior parte dei suoi progetti!

Ariete: quarto posto

Per gli Ariete, generalmente, c’è un problema veramente grande che si frappone fra loro ed la realizzazione dei loro obiettivi.

Gli Ariete, infatti, hanno decisamente “troppo” da fare ed è quasi impossibile tenerli fermi: sono un vero e proprio vulcano di idee, oltre ad avere un circolo sociale veramente numeroso e pieno di persone!

Questo vuol dire che, spesso e volentieri, i nati sotto il segno dell’Ariete faticano a portare a termine quello che devono fare perché… sono veramente impegnati!

Per gli Ariete, un progetto lasciato a metà, è solo l’ennesimo impegno che, purtroppo, non sono riusciti a mantenere. Certo, poi magari con gli anni riescono a mettersi in pari: ma nel frattempo sapete quante altre cose hanno accumulato?

Cancro: terzo posto

Se ci fosse un premio per la pigrizia potremmo di certo dire che il Cancro non lo riuscirebbe a vincere.

Sarebbero troppo pigri, infatti, per alzarsi ed andare a ritirarlo!

Va bene, va bene, scherziamo. Lo sappiamo che non tutti i Cancro sono persone pigre, che amano dormire e rilassarsi (ma sappiamo perfettamente che la maggior parte dei Cancro sono davvero così!).

Il Cancro figura sul primo gradino del podio della nostra lista dei segni inconcludenti proprio per la sua pigrizia.

Non c’è quasi niente che il Cancro non voglia o non possa fare: peccato, però, che spesso e volentieri è la sua stessa stanchezza a mettergli i bastoni tra le ruote!

Il Cancro è un segno capace di buttarsi giù moltissimo e, soprattutto, di questionare se e quanto valga la pena di impegnarsi quando può, semplicemente… dormire un altro po’!

Non è una sorpresa che siano inconcludenti: ci mettono veramente tanto a finire quello che devono fare!

Gemelli: secondo posto

Chi se non i Gemelli poteva figurare nella classifica dei segni zodiacali più inconcludenti fra tutti?

Capiamoci bene: quando i Gemelli decidono di voler fare qualcosa e sono in un momento di “grazia” ci sono ottime possibilità che quello che vogliono fare venga portato a termine ed anche in maniera decisamente elegante.

Peccato che questi momenti siano davvero rari: per il resto del tempo i Gemelli si destreggiano tra numerose attività e altrettanti progetti, tutti iniziati e mai finiti.

Chiedete a chi lavora con un Gemelli, chi semplicemente vuole essere suo amico o qualcuno che gli ha mai fatto un contratto di lavoro o d’affitto.

I Gemelli sono famosissimi per essere persone che abbandonano a metà i progetti e che scappano a gambe levate di fronte le responsabilità.

Certo, tutti abbiamo dei difetti. Ma se dovessimo veramente dire che cosa ci preoccupa dei Gemelli è proprio il loro essere inconcludenti.

Non ammettono di essere così e finiscono per creare dei problemi a tutti, soprattutto sul luogo di lavoro. Fate attenzione intorno a loro!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più inconcludenti dello zodiaco

Che i nati sotto il segno dei Pesci siano persone inconcludenti, ci dispiace dirlo, un poco è scontato.

Tutto sta nel capire che cosa intendiamo noi per inconcludenti e che cosa intendono loro: di certo, per i Pesci, “perdere tempo” non è qualcosa di sbagliato, anzi!

I Pesci, infatti, sono persone dall’inclinazione artistica e dall’indole decisamente fantasiosa. Non perdono un filo d’erba sul bordo della strada, una nuvola dalla forma curiosa o un animale simpatico così come un’occasione, un biglietto aereo oppure una nuova serie su Netflix.

Insomma, ci siamo capiti: poco importa quale sia l’elemento che li distrae, di una cosa siamo assolutamente certi. Se i Pesci si possono distrarre… lo faranno!

Ecco perché, per i Pesci, essere inconcludenti è più uno stile di vita che qualcosa da vere come un difetto.

Loro, semplicemente, non puntano ad un risultato concreto e non si vergognano, quindi, di cambiare obiettivi a metà strada, seguire il flusso e muoversi nella direzione nella quale, in quel preciso momento, sentono di voler andare!