Vanessa Incontrada, dolce annuncio in arrivo? La foto scatena i fan

Vanessa Incontrada pubblica una foto su Instagram e scatena la curiosità e l’entusiasmo dei fans: dolce annuncio in arrivo?

Vanessa Incontrada è tra le attrici e conduttrici più amate dal pubblico italiano. Bellissima, dolce, umile, semplice, autoironica e sempre con il sorriso sulle labbra, ha conquistato i telespettatori sin da quando conduceza Zelig insieme a Claudio Bisio. Anno dopo anno, la Incontrada si è tuffata in avventure professionali nuovi diventando una delle attrici migliori del momento.

Le sue fiction sono garanzia di successo capaci di incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, ma anche come conduttrice non delude mai le aspettative. Lo show condotto con Gigi D’Alessio “20 che siamo italiani” è stato apprezzatissimo dal pubblico così come i Seat Music Awards 2021 che ha condotto insieme a Carlo Conti. Dal 27 settembre, la Incontrada è al timone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani.

Per l’attrice e conduttrice spagnola, dunque, è un momento magico dal punto di vista professionale, ma anche la sua vita privata procede a gonfie vele e una foto pubblicata su Instagram ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Vanessa Incontrada, annuncio in arrivo?

Vanessa Incontrada, oltre ad una carriera straordinaria, ha anche una splendida famiglia. Con il compagno Rossano Laurini, Vanessa ha formato una famiglia con la nascita del figlio Isal. L’attrice non ha mai negato di avere il desiderio di allargare la famiglia come ha raccontato lei stessa in un’intervista.

“Voglia di allargare la famiglia? Mai dire mai“, ha detto l’attrice in una delle ultime interviste rilasciate a Domenica In. Poi ha aggiunto. “Un altro figlio? Forse succederà”.

Quel momento arriverà presto? Una foto pubblicata su Instagram dall’attrice ha scatenato i rumors su una possibile, seconda gravidanza dell’attrice.

La foto che ha scatenato i commenti dei fan è quella che vedete qui in aldo. “Un dolce imbarazzo”, scrive l’attrice spagnola che ha immediatamente pensato al termine “embarazada” che, in spagnolo, significa “incinta”.

Tanti i commenti dei fan che sarebbero felici qualora arrivasse un dolce annuncio. Si tratta, tuttavia, di supposizioni da parte dei fan che non trovano conferma.

