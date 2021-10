Grande Fratello Vip, guerra tra primedonne: scintille e caos in casa

Momenti di tensione tra due delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip: dopo la discussione arriva anche la nomination

Il Grande Fratello Vip è entrato nel vivo della “competizione” e ormai all’interno della casa si stanno definendo i vari schieramenti. C’è chi riesce ad andare d’accordo un po’ con tutti, ma anche chi proprio non riesce a nascondere una certa antipatia. E così due delle protagoniste più amate di questa edizione sono già in una sorta di guerra fredda.

Stiamo parlando di Raffaella Fico e Miriana Trevisan che, negli ultimi giorni, hanno avuto di che discutere e hanno fatto capire chiaramente al pubblico a casa che tra di loro non corre buon sangue.

L’apice di questo confronto è arrivato proprio durante l’ultima diretta, anche se gran parte della discussione è andata in scena durante un fuori onda. Il tutto è nato da un’accusa di Miriana che ha imputato a Raffaella di voler allontanare da lei sia Francesca Cipriani che Ainett Stephens.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Raffaella Fico ai ferri corti: arriva la nomination

Così, quando Raffaella è venuta a conoscenza del pensiero della ex velina, ha risposto senza peli sulla lingua: “Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno“.

Miriana, dal suo canto, ha replicato con toni meno polemici spiegando alla ex di Balotelli che ha provato ad instaurare un rapporto con lei, ma come già successo con Soleil lei proprio non riesce ad entrare in sintonia con Raffaella: “Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco”.

“Sono fin troppo gentile visto le cose che fai, mi fai le imitazioni e dici che ti porto via una persona. È stupido quello che dici. Parli alle spalle anche di Davide, c’era la clip”, ha continuato Raffaella che poi, a causa della discussione e della mancanza di empatia con la Trevisan, ha deciso di nominare Miriana durante l’ultima diretta.

“Voto Miriana perché ha delle uscite che mi fanno sorridere. Non me lo aspettavo, ma vivremo lo stesso”, ha spiegato a favore di telecamere. La guerra tra le due ormai è iniziata, siamo sicuri che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle all’interno della casa del Grande Fratello Vip.