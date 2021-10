Grande Fratello Vip choc: insulti in diretta, mai accaduto prima

Grande Fratello Vip è al centro dell’attenzione, come sempre, ma questa volta il motivo è davvero spiacevole: insulti in piena diretta! Ecco cos’è accaduto.

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più seguiti ed apprezzati dai telespettatori. Tra litigi, amori che sbocciano e nuove amicizie, ci sono anche degli eventi inaspettati che destano molto sconcerto. Il motivo? Sono sfuggite delle pesantissime dichiarazioni: le parole sono degli insulti amari.

Il Grande Fratello Vip è l’appuntamento con il divertimento e le follie degli amatissimi vipponi! Così vengono chiamati dal conduttore più seguito degli ultimi tempi, nonché noto giornalista, Alfonso Signorini. Da quasi due anni ormai è il presentatore del reality più discusso di sempre. Questa volta è affiancato da due opinioniste doc: Adriana Volpe, ex concorrente, e l’imprenditrice Sonia Bruganelli.

Proprio quest’ultima è stata protagonista di un gesto in diretta che ha sconvolto tutti, ma d’altronde cosa aspettarsi da un personaggio così forte e pieno di carattere?

Tra le novità in corso, ce n’è una che è decisamente sconvolgente, gli stessi concorrenti non possono credere a quello che è accaduto.

Grande Fratello Vip: volano insulti terribili!

Il reality per eccellenza di Canale 5, è sempre al centro del gossip a causa dei comportamenti e delle relazioni dei protagonisti. Infatti, un gieffino ha fatto una dichiarazione sconvolgente ad una compagna, che sia l’inizio di qualcosa? Le situazioni sono in continua evoluzione, ma un evento più tra tutti, ha bloccato e lasciato interdetti i concorrenti. Perché è accaduto all’improvviso, ecco le loro reazioni.

Come si è soliti, i gieffini si radunano per passare del tempo insieme, ovviamente quando non sono impegnati a litigare. Così, tra un chiacchiericcio e l’altro, stavano quasi per assurdo passando un momento di piacevole discussione. Almeno, è stato così finché non sono scoppiati gli insulti.

Riuniti c’erano Davide Silvestri, in foto, e gli altri vipponi, tra cui Miriana Trevisan. I due in questione hanno cercato di appianare gli animi, perché una cosa del genere non era mai accaduta!

All’improvviso, su Mediaset-Extra va in onda la scena sotto gli occhi di tutti i telespettatori che non ne hanno potuto fare a meno. Un uomo ed una donna della regia affermano le seguenti dichiarazioni. La prima dice: “quella massa di imbecilli cerebrolesi; il secondo ribatte: “c*zzi loro“.

Così, Davide dice ai compagni di far finta di nulla, mentre Miriana come per avvertirli afferma che si sente tutto. A chi sono rivolti quegli insulti così pesanti? Soprattutto, come hanno fatto a lasciare accesi i microfoni? Certamente i gieffini non erano pronti a ciò, perché mai era accaduta una circostanza simile! Menomale che i vipponi sanno stare al gioco fino in fondo, anche quando non sono loro la fonte di litigio.