Soleil smascherata al GF Vip. Arriva la segnalazione: “Ci hanno detto tutto”

Soleil Sorge è stata smascherata al Grande Fratello Vip. La segnalazione è arrivata nella Casa rivelando ogni cosa su di lei.

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

A molti concorrenti, ma anche al pubblico del piccolo schermo che da casa segue tutto con estrema attenzione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è di certo indifferente. O la si ama o la si odia e all’interno della casa più spiata d’Italia ad avere una netta prevalenza è più la seconda opzione che la prima. In particolar modo non aiuta la scelta delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli di salvarla ogni volta dalle possibili nomination e subito dopo la diretta di ieri sera è arrivata una segnalazione su Soleil da parte di una delle principesse.

Indovinate un po’ chi? Lulù Selassiè che avrebbe scoperto tutta la verità sulla Sorge prima di varcare la famosa soglia rossa.

Lulù Selassiè smascherata Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: duro sfogo dopo la diretta

Lulù Selassiè, dopo la fine della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, è rimasta piuttosto delusa di come sono andate le cose, accusando anche la produzione di apparire, insieme alle sue sorelle, come la cattiva della situazione che ogni volta si impunta contro la sua acerrima nemica.

Tant’è che ha perfino lanciato un appello alla produzione, chiedendo di loro di mandare in onda i filmati giusti e non solo quelli dove lei viene dipinta in maniera negativa. Dopo tale rivelazione, la principessa ha deciso di scagliarsi ancora una volta contro Soleil Sorge, rivelando che prima che entrasse a far parte del programma l’avevano messa in guardia sul suo conto.

“Soleil è una provocatrice molto cattiva“ ha esordito Lulù, senza troppi giri di parole. “Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto“ ha poi aggiunto. “Non faccio nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare” si è poi giustificata.

“Queste persone ci hanno detto che è cattiva“ ha ammesso. “Noi all’inizio abbiamo detto ‘perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?’. Però conoscendola possiamo dire che avevano ragione, perché è davvero cattiva“ ha poi concluso, dando ragione alle segnalazioni che le avevano riportato.

La guerra tra Soleil e Lulù al Grande Fratello Vip è appena iniziata e siamo sicuri che durante il corso di queste settimane ne vedremo davvero delle belle, visto che entrambe sono più cariche e combattive che mai.