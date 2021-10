Ecco come diventare irresistibili: basta il corretto taglio corto e il gioco è fatto

Il taglio di capelli e le acconciature che si possono fare sono i nostri migliori accessori.

Una coda quando bisogna andare di corsa, il capello sciolto e un po’ selvaggio quando si è sul mare o una mezza coda quando devi studiare.

Il nostro look cambia con noi a seconda delle esigenze e dal nostro umore.

Parliamo sinceramente: ad ognuno di noi è venuto in mente almeno una volta nella vita di volersi fare un taglio corto.

Molte donne hanno questo pensiero quando hanno appena passato un brutto periodo e lo fanno come senso di rinascita e per cercare di cambiare in meglio.

Occhio però! Esistono un sacco di tipi di tagli di capelli corti e non vuol dire che se sta bene alla tua attrice preferita allora starà bene anche a te.

Ecco che interveniamo noi e vi spieghiamo quali sono i tagli di capelli corti più adatti a voi

Tagli corti: scopri quale è più adatto a te prima di andare dal parrucchiere

Sei in vena di un cambiamento netto nella tua vita e hai voglia di tagliarti i capelli? Hai appena finito di vedere V per vendetta e dopo aver visto Natalie Portman rasarsi a zero hai deciso di farlo anche tu?

Sei nel posto giusto!

Marina Marcuccetti, esperta di capelli e titolare del Cotril Salons a Forte dei Marmi, ci svelerà qualche consiglio sul taglio corto.

Quale è il taglio ideale?

L’esperta consiglia un taglio corto e sfilato in modo tale da essere più facile da gestire.

Ti permette di rimanere molto chic e femminile.

Ricordati che andando avanti con l’età, il capello si assottiglia e diventa più fragile risultando quindi molto debole.

Con un taglio corto riesci subito a darli un ordine senza troppe difficoltà.

E se volessi farmi un carré o un bob?

Spieghiamo inizialmente di cosa stiamo parlando. Il carré è un caschetto, ma molto più corto come quello che ha Victoria Beckham, mentre il bob è un taglio corto con la frangia o con un ciuffo molto lungo come il look di Simona Ventura.

Marina consiglia un classico carré o un bob corto e leggermente scalato.

Risulterai subito fresca, elegante, ma comunque anche molto pratica.

“Diciamo di sì a un po’ di volume e a linee morbide che addolciscono i lineamenti e no a tagli troppo netti e geometrici” consiglia l’esperta.

Ricordati che è importante anche usare dei trattamenti rinforzanti specifici come Regeneration di Cotril o Jalurox.

Conviene tingere i tagli corti o meno?

Senza dubbio, ma anche per questo è meglio seguire qualche consiglio.

Le sfumature non devono indurire troppo i lineamenti, quindi prediligi colorazioni che illuminino il tuo incarnato e addolciscono il viso.

Puoi giocare con sfumature tridimensionali! Ad esempio, se vuoi mantenerti bionda puoi scegliere un sottotono vaniglia su base castana e scegliere una tinta caffè o nocciola.

Al contrario, scarta il color platino, ghiaccio e il nero.