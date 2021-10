Grande Fratello Vip, imprevisto in diretta. Salta tutto: “Sono incazzat*!”

Al Grande Fratello Vip c’è stato un imprevisto durante la diretta di ieri, mandando Lui su tutte le furie: ecco per quale motivo.

Il Grande Fratello Vip ieri sera ha offerto numerose dinamiche al pubblico del piccolo schermo. In quanto non solo si è parlato delle varie incomprensioni all’interno della casa più spiata d’Italia, dove al centro di tutto si è trovata ovviamente Soleil Sorge, indiscussa protagonista di quest’anno, ma si è parlato anche di vissuti di vita importanti.

Il tutto è iniziato con la lettera dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, poi al presunto tradimento subito da Francesca Cipriani e infine alla commuovente storia di Ainett Stephens. In scaletta però era previsto anche un altro momento che all’ultimo minuto è saltato, facendo andare su tutte le furie il protagonista di questo spezzone che poco prima aveva annunciato il tutto sui social. Di chi stiamo parlando?

Di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, che sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all’ex Miss Italia, ma qualcosa non è andato come previsto.

Salta la sorpresa a Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: lo sfogo di Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, poco prima della diretta del GF Vip con Alfonso Signorini, aveva annunciato sui suoi profili social che sarebbe entrato nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a Manila Nazzaro. Tant’è che molti avevano iniziato a sospettare che potesse chiederle di sposarlo in diretta.

In realtà non sappiamo con certezza che cosa avesse organizzato in accordo con la produzione del reality show di canale 5, ma il tutto è saltato all’ultimo minuto e a confermarlo, come potete vedere in fondo a questo articolo, è stato il diretto interessato che non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione. Visto che sperava di poter rivedere la sua compagna dopo un mese di lontananza, ma così non è stato.

Il motivo per cui la sorpresa a Manila Nazzaro al GF Vip sia saltata non si sa. Molto probabilmente, però, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, siccome l’appuntamento andato in onda ieri sera è stato bello ricco di avvenimenti, la produzione probabilmente ha preferito slittare il tutto alla prossima puntata. In quanto ci sentiamo di escludere che sia stata completamente cancellata dal palinsesto.

La delusione di Lorenzo Amoruso però resta, ma speriamo che lui e la sua compagna possano rifarsi durante il prossimo appuntamento, quello previsto per venerdì sera su canale 5.