Un posto al sole, clamoroso ritorno di fiamma? Sempre più vicini

Nelle prossime puntate di “Un posto al sole” potrebbero esserci novità clamorose su una delle coppie più tormentate della fiction Rai

Continuano le disavventure e i problemi per i protagonisti di Un posto al sole, la fiction di Rai3 ambientata a Napoli che ormai da tantissimi anni tiene incollati alla televisione milioni di italiani. Le anticipazioni delle puntate relative alla settimana che terminerà l’8 ottobre sono davvero clamorose.

In questa settimana, infatti, molte relazioni saranno compromesse per motivi del tutto differenti e alcuni matrimoni rischieranno di saltare. Ci sarà anche un ritorno di fiamma per una delle coppie più amate e allo stesso tempo odiate della fiction. Ma andiamo con calma.

Proseguono le indagini per quel che riguarda l’aggressione a Susanna: la ragazza è ancora in ospedale costretta a letto e i sospetti cominceranno a stringersi attorno a Pasquale. A quanto pare l’ex fidanzato della giovane Picardi potrebbe avere qualcosa a che fare con l’aggressione.

Un posto al sole anticipazioni: 3 matrimoni a rischio, Marina e Ferri si riavvicinano

Ma dicevamo delle coppie che scoppiano: la prima relazione a rischio è quella tra Filippo e Serena, con la ragazza che tenterà di fargli rivivere alcuni momenti trascorsi insieme ma il suo lavoro potrebbe essere totalmente compromesso dal ritorno di Viviana.

Poi c’è la questione riguardante il matrimonio tra Marina e Fabrizio. Dopo la disastrosa vicenda che ha colpito il Pastificio Rosato Marina farà di tutto per cercare di convincere suo marito a respingere la crisi e a riprendersi la sua vita in mano, ma Fabrizio cederà alla debolezza e all’alcoolismo.

I suoi problemi con l’alcool però rischieranno di compromettere il suo matrimonio: Marina infatti si sta piano piano riavvicinando a Roberto Ferri per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma.

Non vanno meglio le cose nemmeno tra Michele e Silvia: per aiutarli a ritrovare la serenità coniugale, Mariella e Guido organizzeranno una cena a quattro, ma tale circostanza rischierà soltanto di far deflagrare definitivamente la crisi tra il giornalista e la proprietaria del caffè Vulcano.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per Patrizio e Niko: il primo tenterà di convincere Clara a battezzare il figlio Federico, mentre il secondo vivrà momenti di grande angoscia. Riuscirà ad avere la meglio sulla minaccia che incombe su di lui?