Come era e cosa faceva Antonella Clerici da giovane? Ecco come è arrivata a essere quella che conosciamo oggi, sempre molto amata dal pubblico

Antonella Clerici è un vulcano di simpatia. Non c’è dubbio che l’amata conduttrice Rai sia uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico televisivo. Dopo alcuni anni di grandissimo successo, nei quali era quasi onnipresente in tv, adesso vive un periodo più defilato. In tv appare, ma senza quel successo dirompente di qualche tempo fa.

Complice anche un’inclinazione più introspettiva, visto che la conduttrice si sta dedicando maggiormente alla famiglia e alla sua suggestiva casa di campagna. Lei, infatti, ha deciso di vivere isolata nella quiete della natura. Mentre il suo affezionato pubblico si aspetta di rivederla presto in tv, in tanti si chiedono oggi cosa fa.

Spesso la simpatica Antonella posta delle foto sui social network. Bisogna ammetterlo, a tanti manca anche la sua particolare bellezza: non è un modello stereotipato, ma proprio per questo la Clerici piace così tanto.

Antonella Clerici da giovane: l’incredibile differenza con oggi

Semplice nelle sue “rotondità”, senza problemi a gestire qualche chilo in più. Anzi, le sue forme spesso esplosive sono state ampiamente messe in mostra con generose scollature, che soprattutto qualche anno fa facevano impazzire il pubblico maschile.

Col passare degli anni Antonella si è “calmata”, coprendosi di più ed evitando alcune soluzioni di look nelle quali il generosissimo e abbondante decolté era straripante.

Ma forse non tutti sanno che da giovane la Clerici era molto diversa. La sua riccia chioma bionda, altro tratto distintivo, non c’era: nei primi provini la Antonella si mostrava con un castigato caschetto bruno.

Non un granché come pettinatura, per la verità. Ma ciò che colpiva era la sua magrezza, con diversi chili in meno rispetto ad oggi (sicuramente molti più di 10), e a quanto pare anche ciò che sarebbe stata la celebre scollatura sembra decisamente lontana da come la conosciamo. Ciò che è rimasto intatto è il bel sorriso e lo sguardo che indubbiamente caratterizza un bellissimo viso.