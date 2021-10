Alessandro Tersigni non è un volto nuovo per il mondo della tv, anzi è tra gli interpreti più amati. Tra qualche pausa e altri ritorni in scena, eccolo dopo l’evento più atteso.

Alessandro Tersigni è un personaggio dello spettacolo italiano molto amato e conosciuto. Inizia a muovere i suoi passi partecipando al reality per eccellenza di Canale 5, il Grande Fratello, ma dell’edizione Nip, Not Important People. Tra un nuovo amore ed un altro successo, eccolo oggi dopo aver raggiunto il suo sogno.

Alessandro Tersigni ha fatto molta strada da quando ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Ragazzo con tanta voglia di fare, piano piano è riuscito a farsi spazio, partendo come un semplice pompiere, poi la svolta.

Partecipa al Grande Fratello nel 2007, acquistando molta notorietà. Infatti, arriva in finale e riesce anche a trovare l’amore tra le gieffine. Melita Toniolo è una showgirl italiana, ma anche lei ex concorrente della stessa edizione. La casa più chiacchierata d’Italia è stata galeotta! Ma da lì è partita l’ascesa dell’attore.

Diciamo che ognuno ha il suo percorso, c’è chi dopo anni di carriera raggiunge il sogno di diventare padre a 37 anni con l’amore della sua vita, facendo restare i fan senza parole. Altri che ancora aspettano l’anima gemella. Insomma, i personaggi dello spettacolo sanno sempre come intrattenere i propri sostenitori anche al di fuori delle scene.

Tra nuovi inizi e numerosi successi, l’attore del Paradiso delle signore, riesce a raggiungere il suo sogno.

Alessandro Tersigni è come non ti aspetti: eccolo oggi

L’attore più amato dai fan del Paradiso delle Signore, è noto per interpretare il volto di Vittorio Conti, nella serie sopracitata. La soap ha portato fortuna ad un’altra coppia, infatti è scappata una proposta di matrimonio emozionante! E’ nel cast fin dalla prima stagione e messa in onda, ma oggi è in scena uno spettacolo emozionante per la sua vita.

Reduce dalla separazione con la sua compagna storica Melita Toniolo, l’artista è andato avanti. Sono stati insieme per circa 2 anni, tra riflettori e gossip, non hanno superato i tre. Infatti, nel 2009 chiude definitivamente con lei, e inizia una nuova avventura.

Il 2010 segna l’anno del suo esordio al cinema, ma anche l’incontro con l’amore. Recita nel film Scusa, ma ti voglio sposare, ed è proprio in un altro studio televisivo che trova una compagna e poi moglie fidata in Maria Stefania di Renzo. Il suo nome non è sconosciuto ai più, infatti è un’ex ballerina dell’edizione del 2002 del talent di Amici di Maria De Filippi.

Adesso, sono sposati dal 2016, quindi la loro storia è andata a gonfie vele, ma c’è di più. Nel 2017 hanno il loro primo figlio Filippo, diventando così una bellissima famiglia. Vogliono qualcos’altro però, probabilmente ci sarà un altro bebè a fare compagnia al piccolo di casa?

Al momento non è trapelato nulla, ma partendo dal basso è riuscito a raggiungere il suo più grande sogno, il lavoro che ha sempre voluto fare con l’appoggio dell’amore dei suoi cari.