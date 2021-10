By

Stefano De Martino compie 32 anni e pubblica una foto sui social: per lui arriva il messaggio di Emma Marrone che scatena i fan.

Stefano De Martino, oggi 3 ottobre, compie 32 anni. E’ stata una giornata ricca d’amore per il conduttore napoletano che ha trascorso il tempo con le persone più importanti della sua vita, in primis il figlio Santiago che, da quando è nato, lo ha travolto d’amore. Per Stefano sono anche arrivati migliaia di messaggi d’affetto da parte dei fan.

Per ringraziare i fan dell’affetto che gli hanno dimostrato in un giorno così importante, Stefano ha pubblicato una foto su Instagram. Sotto il post, De Martino ha ricevuto altri messaggi e, tra questi, è arrivato anche quello di Emma Marrone.

Il messaggio di Emma Marrone per il compleanno di Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti durante la comune partecipazione ad Amici. All’epoca, lei sognava di diventare una cantante e lui un ballerino. Nella scuola s’innamorarono e fidanzarano restando insieme circa due anni. Le loro strade, poi, si divisero quando nella vita di Stefano arrivò Belen che De Martino ha sposato e con cui ha avuto il figlio Santiago.

Il matrimonio tra Stefano e Belen è poi finito e i fan hanno cominciato a sognare il ritorno di fiamma tra De Martino ed Emma. Ritorno di fiamma che non c’è mai stato. Tuttavia, con il tempo, Emma e Stefano sono riusciti a trasformare l’amore che li ha uniti all’inizio delle loro carriere in amicizia. Tra i due c’è un affetto sincero e il messaggio che Emma ha lasciato a Stefano per il compleanno ne è la prova.

LEGGI ANCHE—>Stefano De Martino, il ritorno sui social infiamma il web

“32, grazie a tutti per l’affetto”, ha scritto De Martino. “Auguri Ste”, ha scritto Emma aggiungendo anche l’emoticon di una faccina che manda un bacio. Il messaggio di Emma ha scatenato i fan che si sono complimentati con lei. “Noi donne dovremmo prendere esempio da te””, scrivono i fan felici di sapere Emma e Stefano in buoni rapporti. Sono passati anni dalla loro partecipazione ad Amici, ma Emma e Stefano continuano ad essere tra gli ex allievi del programma più amati dal pubblico.