La famosa showgirl confessa la sua storia d’amore drammatica: “Era violento, mi ha picchiata in più occasioni“

Gli atti violenti e le molestie sulle donne purtroppo sono tutt’ora all’ordine del giorno e il giornale è ricco di notizie di questo genere.

Le persone hanno ancora paura di denunciare il proprio compagno perché non sanno quale possano essere le conseguenze del proprio gesto.

Una nota showgirl ha voluto raccontare il suo evento drammatico per aiutare a sensibilizzare la gente su questo argomento.

Una bellissima donna che ha dovuto lottare contro il proprio compagno fino a quando è arrivata all’assurdo.

Vediamo di chi si tratta

Lory Del Santo confessa il dramma: “Mi ha picchiata in più occasioni“

Lory Del Santo è una famosa showgirl, attrice e regista, nonché partecipante di reality show come il Grande Fratello Vip e Pechino Express.

Lory ha vissuto una vita ricca di emozioni sia nel pubblico che privato. Ha iniziato a lavorare da giovanissima ed è riuscita a guadagnarsi tutto da sola.

Purtroppo, la show girl ha anche sofferto molto: ha perso ben due figli, è stata vittima di violenze e spesso è stata abbandonata.

Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, ha invitato Lory nel suo programma per ascoltare i suoi drammatici racconti partendo dall’esperienza di violenza che ha avuto con un suo ex compagno.

“Lui mi picchiava e anche violentemente” confessa la Del Santo e continua: “Avevo il volto tumefatto e ho pensato di fare una foto per dimostrare quello che mi faceva ma poi non l’ho fatto. Avevo paura di rimanere imprigionata nella vendetta. E’ un soggetto che non voglio neanche nominare“.

La showgirl ha avuto tanta paura di questo uomo, ma ha dovuto sbatterci la testa da sola per capire cosa stava realmente succedendo alla sua vita.

Serena ha subito domandato a Lory per quale motivo non fosse andata a denunciarlo e lei ha risposto: “Ho cercato di essere paziente ma ad un certo punto non ce l’ho fatta e l’ho lasciato… Non avevo neanche motivo, una volta mi ha picchiata perché avevo fatto ritardo ad un aperitivo con degli amici in comune“.

La conduttrice sbigottita chiede alla Del Santo di raccontarle quando ha deciso precisamente di mollarlo.

La showgirl, fredda e seria, ha confessato l’evento drammatico: “Siamo andati in vacanza a Bora Bora e lì, essendo un’isola, non potevi scappare.

Era Capodanno, lui mi inseguì per l’isola perché lo avevo interrotto mentre parlava con un suo amico. Mi diede un calcio, mi ruppe un dito, poi un calcio dietro la schiena… terribile“.

E’ proprio in quel momento che lei ha trovato la forza per fuggire da lui: “L’ho lasciato e lì la mia vita è ricominciata“.

Lory Del Santo ha capito che doveva scappare da lui e che non era lei la persona sbagliata.

E’ dovuto passare un anno, ma alla fine il coraggio è arrivato e lui non faceva più tanta paura.

La showgirl ha raccontato anche di un altra storia drammatica della sua vita durante l’intervista. La storia è da brividi.

Lory Del Santo e il drammatico suicidio del figlio

Lory Del Santo, oltre ad essere una bravissima attrice e regista, ha avuto anche tante storie d’amore con personaggi famosi.

Uno tra questi è il noto chitarrista Eric Clapton.

I due fecero un figlio di nome Conor Lenor Clapton che purtroppo venne a mancare a soli tre anni: cadde dal 53esimo piano del grattacielo Galeria di New York.

La donna delle pulizie dimenticò una finestra aperta e lui cadde non sopravvivendo.

Quando il figlio morì tragicamente, Lory aveva già mollato Eric e si fidanzò con l’imprenditore Silvio Sardi.

I due ebbero un figlio dopo poco ed è proprio di lui che la showgirl parla durante l’intervista a Oggi è un altro giorno.

Il diciannovenne Loren, suo figlio, ha sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, ovvero l’incapacità di provare piacere con appiattamento affettivo e emotivo.

Proprio a quella tenera età, Loren ha deciso di togliersi la vita.

Lory racconta il dramma a Serena Bortone dicendo: “Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di un’emozione devi andare nei dettagli e ti perdi in questo mondo oscuro da cui è difficile uscire, risalire a galla“.

Lory Del Santo non ha avuto una vita affatto facile. I drammi sono stati tanti e veramente toccanti.

Ha però deciso di non buttarsi giù e ha concluso l’intervista spiegando che nonostante tutto si sente felice ad oggi: “Ho avuto tanto, già la possibilità di vedere il mondo, la natura, già questa è una grande cosa. Bisogna accontentarsi dei fiori che troviamo, noi siamo un deserto ma ci sono dei punti strategici in cui nascono fiori“