GF Vip, confessioni bollenti in diretta: Signorini chiede dettagli intimi

Al GF Vip, Signorini non è riuscito a trattenersi chiedendo i dettagli intimi di alcune confessioni bollenti dei suoi concorrenti.

Al GF Vip la parola d’ordine è “imprevedibile”. Questa sera il pubblico del piccolo schermo degli italiani si sarebbe aspettato di vedere tutto, tranne che le indagini di Alfonso Signorini. Pronto ad indagare tra i dettagli intimi dei suoi vipponi.

Il tutto è nato perché durante la diretta della scorsa settimana, uno dei suoi concorrenti si è fatto sfuggire di aver vissuto la passione con una sua compagna di viaggio. Il conduttor lì per lì non aveva dato molto peso a quelle parole, ma questa sera ha voluto approfondire il tutto e non sono mancate delle vere e proprie confessioni bollenti in diretta.

I due vipponi, stesi comodamente a letto, hanno raccontato i dettagli di quel momento vissuto insieme, aggiungendo anche dettagli intimi sulla loro sfera attuale ed in studio non sono mancate le reazioni degli spettatori. C’è chi ha preferito un gelido silenzio e chi invece non ha potuto fare a meno di sfoggiare un sorriso.

Signorini non si trattiene al GF Vip: confessioni inaspettate al GF Vip

Alfonso Signorini ed è andato fino in fondo a questa faccende, chiedendo a Katia Ricciarelli e Giucas Casella se hanno realmente vissuto la passione molti anni fa. Oppure se quella dell’illusionista era una semplice battuta e niente di più.

I due, dopo aver visto i titoli che i media gli hanno dedicato, hanno vuotato il sacco e confermato tutto. L’ex moglie di Pippo Baudo ha descritto gli slip del suo partener, affermando che aveva delle mutande semplici con dei cuoricini come decorazione. Il conduttore si è spinto oltre, facendo parlare a Giucas anche della sua intimità attuale.

“Funziona tutto ancora oggi” ha esordito Giucas Casella al Grande Fratello Vip, con il sorriso stampato sul volto, ma il conduttore si è spinto ancora più oltre, facendo rivelare ulteriori dettagli. “Ogni mattina ho l’alza bandiera. Per due giorni non era successo e mi sono preoccupato“ ha poi aggiunto senza troppi peli sulla lingua. “Ma poi si è ripreso. Ora è tutto ok” ha poi concluso, facendo scoppiare il pubblico in studio in una sonora risata. In quanto tutto si sarebbe aspettato questa sera tranne che una confessione del genere da parte sua.

Giucas Casella e Katia Ricciarelli al GF Vip hanno raccontato i dettagli intimi sulla loro passata relazione, che non si aspettavano potesse riscontrare un simile interesse da parte del pubblico che da casa segue il tutto con attenzione.