Sonia Bruganelli umilia Adriana Volpe in diretta: “Spero tu possa lavorare”

Sonia Bruganelli durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip con Signorini ha umiliato la sua collega Adriana Volpe.

Che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non scorresse buon sangue, era ormai un dato di fatto. La voce era iniziata a circolare prima ancora dell’inizio della sesta edizione del GF Vip e con il passare delle settimane quello che era partito come un gossip è diventata una solida realtà.

A far scoppiare la bomba è stata una fotografia pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram, che la vedeva in compagnia di Magalli, acerrimo nemico della Volpe. Alfonso Signorini le aveva permesso di potersi chiarire in puntata, ma settimana dopo settimana le cose non hanno fatto altro che peggiorare. Tant’è che Adriana di recente si è prestata ad una nuova intervista dove affermava che Dio li fa e poi li accoppia e che entrambi sono fatti della stessa pasta. Non pronunciando queste parole, ovviamente, in senso positivo.

Ma come avrà reagito la Bruganelli? Sonia Bruganelli ha umiliato Adriana Volpe in diretta, non mandandogliele di certo a dire.

Adriana Volpe umiliata da Sonia Bruganelli: stoccata al GF Vip

Adriana Volpe aveva detto che la faccenda per lei era chiarita, ma non sembrerebbe visto le recenti dichiarazioni. Anche se ha specificato che l’intervista non è recentissima, ma risalirebbe a qualche giorno fa. Fatto sta che la moglie di Paolo Bonolis non ha affatto reagito bene e in un primo momento ha scelto di mostrare il famoso selfie con Magalli ai pochi che ancora non l’avevano visto e poi le ha lanciato una stoccata che non è affatto passata inosservata. Che cosa le ha detto?

“Con tutta questa pubblicità che ti sei fatta” ha esordito la Bruganelli, facendo riferimento alla sua eccessiva reazione alla foto con Magalli. “Magari riesci a lavorare“ ha aggiunto, facendo riferimento alla chiusura del suo programma Ogni Mattina, che non è stato rinnovato dalla rete che lo aveva prodotto, La7, a causa dei bassi ascolti.

Le frecciate non sono mancate durante il corso della puntata. In quanto Adriana Volpe, parlando con Manuel Bortuzzo, ha dichiarato che lui riesce a far comprendere che i problemi della vita sono alti e Sonia ha subito rincalzato la dose: “Eh appunto” ha stuzzicato, facendo riferimento alle sue numerose dichiarazioni in merito allo scatto con Magalli.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno litigato in diretta, dividendo il pubblico del Grande Fratello Vip come soltanto loro due sanno fare. Ma la serata è ancora lunga e ne vedremo delle belle.