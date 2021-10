Ehi, non è che per caso rientri tra i cinque segni più confusi nella vita e per questo non sai che direzione prendere? Scoprilo subito!

Capiamoci per bene: a tutti capita, prima o poi, di avere un momento di “smarrimento” nella vita.

Anzi, diciamoci la verità: capita che si tratti di ben più di un momento. A volte ci sembra quasi la nostra vita intera!

Tra persone che ti consigliano di fingere fino a che non ce la fai, persone che prendono decisioni sbagliate con sicurezza invidiabile e persone che sembrano fare sempre la cosa giusta, è decisamente difficile capire dove ci troviamo noi.

L’oroscopo, poi, ci ha anche suggerito quali sono i cinque segni zodiacali che rischiano di essere vittime della confusione e di perdersi in un bicchier d’acqua.

Non è che è colpa delle stelle se non sai bene cosa fare della tua vita?

I segni più confusi nella vita: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Dove andiamo? Perché ci andiamo? Come ci andiamo? E, soprattutto, che cosa mangiamo durante la strada?

Va bene, va bene: forse queste non sono esattamente proprio tutte le domande che si pongono le persone confuse nella vita ma possiamo dire che, con ogni probabilità, ci vanno molto vicino.

Conosci anche tu qualcuno che sembra non avere minimamente una direzione nella vita, che non ha piani e progetti e che si trova come in uno stallo dal quale non riesce ad uscire?

Ehi, non vogliamo di certo puntare il dito contro nessuno, anche perché poi avremmo altre quattro dita rivolte esattamente verso di noi!

Magari sei proprio tu ad essere uno dei segni zodiacali più confusi nella vita o magari, semplicemente, troverai nella classifica di oggi dell’oroscopo qualcuno dei tuoi familiari o dei tuoi più cari amici.

Che ne dici: vale la pena controllare insieme a noi le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

Ariete: quinto posto

Cari Ariete, sapete benissimo che avere a che fare con voi può essere molto snervante per gli altri.

Per quale motivo? Oh ma semplicemente perché siete tra le persone più confuse e confusionarie sulla faccia della Terra!

Ogni volta che gli Ariete prendono una decisione potete star certi che cambieranno idea almeno altre cento volte. Non si preoccupano o non si vogliono preoccupare delle conseguenze che il loro modo di fare avrà sugli altri. Gli Ariete sono persone indipendenti ma sanno anche di avere uno stuolo di amici e parenti pronto ad aiutarli e a coprire ognuno dei loro passi… anche quelli falsi!

Cancro: quarto posto

Il Cancro si guadagna il quarto posto nella nostra classifica di oggi a causa del suo modo decisamente difficile da capire. Ma com’è possibile che ogni azione, per il Cancro, sia così complicata e confusa?

La risposta, purtroppo, non possiamo darvela noi. Possiamo solo dirvi che i Cancro sono generalmente molto confusi!

Tutto deve essere analizzato e rianalizzato fino all’inverosimile: i Cancro sono persone decisamente confuse che non fanno altro che chiedersi: “Ma avrò fatto la scelta giusta?”.

Questo, purtroppo, spesso si riflette sulla loro vita in maniera decisamente negativa: impossibile far capire loro che dovrebbero darsi una regolata!

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, sapevate benissimo che vi sareste ritrovati nella classifica di oggi dell’oroscopo, vero?

I Gemelli, infatti, sono alcune delle persone più confuse e disorganizzate sulla faccia della Terra. Non c’è da stupirsi che siano nella classifica dei segni zodiacali più confusi dalla vita!

Dovremmo dire, però, che i Gemelli non hanno veramente problema con il fatto di essere confusi. Sì, ci sono delle volte nelle quali, di sera, faticano ad addormentarsi e i problemi sembrano avere la meglio su di loro.

Non possiamo di certo dire che i Gemelli si facciano prendere dai rimorsi: per loro, infatti, andare avanti è solo una questione di essere completamente liberi da responsabilità e problemi.

Quando scappano da una situazione, semplicemente, lasciano gli altri ad annegare nella confusione mentre loro… beh, ci sguazzano!

Pesci: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dei Pesci sono abbastanza confusi dalla vita: ma perché dovrebbero pensarci quando possono sprofondare nel loro mondo fatato?

Capiamoci, questa non è una critica: è vero, però, che i Pesci preferiscono immaginare un futuro, vivere di estetica e bellezza piuttosto che di pane e regole!

I nati sotto questo segno, quindi, spesso non si rendono conto di quanto sia ampia la portata della loro confusione, proprio perché non hanno nessuno che li aiuti a misurarla!

Per i Pesci, infatti, essere confusi è veramente un modo di andare avanti nella vita: qualcosa salterà fuori ad un dato momento. Inutile preoccuparsene prima!

Per i Pesci, quindi, i piani ed i percorsi che vanno bene per tutti gli altri sono assolutamente inutili.

Vorremmo poter dire che c’è metodo nella loro “follia” ma sarebbe una bugia: i Pesci sono animi liberi… e meglio così, no?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più confusi nella vita

Un piano? E che cosa sarebbe?

Non parlate ai nati sotto il segno del Sagittario di regole, scadenze, idee per il futuro: non ne hanno e, soprattutto, non ne vogliono avere!

i nati sotto il segno del Sagittario, infatti, sono tra le persone più confuse dalla vita… o meglio, da come gli altri la prendono!

Per il Sagittario, infatti, è quasi impossibile programmare e sapere che cosa succederà nella propria vita.

Lo trovano inutile e controproducente e non riescono proprio a capire perché gli altri lo facciano: ma chi ha bisogno di tutta questa precisione e chiarezza?

I nati sotto il segno del Sagittario sono così: detestano avere a che fare con i piani ben regolati e vivono seguendo l’avventura.

Peccato, però, che questo li porti spesso ad avere dei problemi non indifferenti per quanto riguarda… la comprensione della propria vita!

Loro risolvono tutto facendo semplicemente orecchie da mercante: non pensano al futuro e, quindi, non pensano alle conseguenze della loro confusione.

Meglio non mettere un Sagittario alle strette: chissà come potrebbe reagire!