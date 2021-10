Sei per caso uno dei segni più sensibili di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito insieme con la nostra classifica di oggi dei segni zodiacali. Ehi, dai, non andare via… non offenderti!

Ti è mai successo di avere a che fare con una persona capace di offendersi o di intristirsi appena sente una parola detta con un tono che non le piace?

Oppure ti è mai successo di incontrare qualcuno commosso fino alle lacrime perché vede un passerotto imparare a volare o perché un cane è veramente piccolo?

No, tranquillo: non stiamo parlando di te… o almeno crediamo!

Che ne dici di dare una controllata alle prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo, quella che parla dei segni… veramente ma veramente sensibili?

I segni più sensibili dell’oroscopo: ci sei anche tu nella classifica di oggi dei segni zodiacali?

Ci sono persone che non si fanno problemi ad esternare i loro sentimenti.

Che si tratti di rabbia, paura, felicità o tristezza, che debbano tirare fuori lacrime o lunghi flussi di coscienza, queste persone poco si preoccupano.

Non hanno nessun problema a far vedere la loro sensibilità e, anzi, si stupiscono quando scoprono che gli altri non si comportano come loro!

Se non hai mai conosciuto qualcuno così, allora forse non conosci neanche una persona nata sotto uno dei cinque segni zodiacali più sensibili dell’oroscopo!

Non si tratta di una debolezza ma, semplicemente, di un lato del carattere di alcune persone che può mettere veramente in difficoltà gli altri.

Pronto a scoprire se sei tu uno dei più sensibili dello zodiaco o se, oppure, ti ritrovi in una relazione con qualcuno che non può fare a meno di mettersi a piangere?

Ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

Toro: quinto posto

Nonostante siano persone generalmente piuttosto con i piedi per terra, concreti sul lavoro e capaci di divertirsi, i nati sotto il segno del Toro possono essere anche estremamente sensibili.

Lo sappiamo, lo sappiamo: vi sembra assurdo, visto che il Toro è, generalmente, un segno che non fa tanta mostra di sentimenti!

Quello che succede, spesso, è che il Toro si fa sopraffare da tantissime situazioni che lo mettono veramente in crisi. Generalmente il Toro finge che vada tutto bene fino a quando non raggiunge il limite: a quel punto, semplicemente, il Toro esplode e tutta la sua sensibilità viene fuori!

Pesci: quarto posto

Anche se sono assolutamente molto distaccati dalla realtà e non hanno paura di offendere gli altri con il loro modo svagato di fare, i nati sotto il segno dei Pesci possono essere in realtà veramente molto sensibili.

Certo: fanno finta di non sentirvi parlare di loro o di non sapere che cosa pensate veramente di loro ma, sotto sotto, soffrono veramente molto per il giudizio della gente!

I Pesci, infatti, possono sorprendervi con la profondità dei loro sentimenti e con la tristezza della loro anima (o almeno quando si impegnano. Il resto del tempo sono beffardi e assolutamente indifferenti… o così almeno sembra).

Anche i Pesci, quindi, sono decisamente sensibili quando ci si mettono: fate attenzione quando parlate con loro!

Acquario: terzo posto

Impossibile dire qualsiasi cosa agli Acquario senza che questi trovino il modo di prenderla sul personale e di offendersi.

Quando parliamo di sensibilità, quindi, dobbiamo decisamente metterli tra le prime posizioni della nostra classifica di oggi dei segni più sensibili di tutto lo zodiaco.

Si meritano decisamente il terzo posto!

Gli Acquario, infatti, sono persone capaci di provare tantissimi sentimenti e anche di esternarli (anche se non sempre in maniera diretta).

Possono essere un poco passivo-aggressivi quando vogliono: ma è tutto una conseguenza dei tanti sentimenti che provano!

Leone: secondo posto

Come? Il Leone al secondo posto della nostra classifica di oggi? Dev’essere assolutamente uno sbaglio, come si fa a metterli nella classifica dei più sensibili?

Eppure, se solo vi fermerete a guardare o conoscere meglio un Leone, scoprirete che non solo sono sensibili: i Leone sono anche completamente schiavi delle loro emozioni!

Spesso, infatti, i nati sotto questo segno sembrano persone freddissime, estremamente concentrate su sé stesse e poco sensibili (per l’appunto) agli altri o alle situazioni.

Insomma: i Leone hanno un poco di manie di protagonismo, non è vero?

Sembra che niente possa smuoverli e si comportano come se niente fosse in tantissime situazioni: peccato che dentro soffrono tantissimo!

La loro sensibilità è incredibilmente sviluppata ma i Leone conoscono un solo modo per farla uscire: tramite la rabbia!

I Leone, infatti, sono tra i segni più sensibili dell’oroscopo proprio perché si sforzano così tanto di non esserlo… da amplificare la loro sensibilità all’inverosimile!

Inutile cercare di capirli: in qualche maniera li offenderete, ferirete o farete arrabbiare o commuovere sempre, poco importa cosa facciate!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più sensibili dell’oroscopo

Avevate per caso dei dubbi? I nati sotto il segno del Cancro sono persone estremamente sensibili ed emotive e proprio per questo, ovviamente, si trovano al primo posto della nostra classifica dei segni più sensibili dell’oroscopo.

Non dovremmo neanche dirvelo!

I Cancro sono generalmente le persone in lacrime di fronte alla TV: poco importa che stiano guardando Titanic oppure un pezzo di uno show qualunque, nel quale il protagonista decide di fare un discorso d’incoraggiamento ad un comprimario. Il Cancro finirà sempre per avere gli occhi umidi e per sentirsi sopraffatto dalle emozioni.

Non conosciamo veramente nessuno di più sensibile ed emotivo dei Cancro: non riescono veramente a contenersi!

Ovviamente, se il Cancro è così sensibile, c’è anche la non rara possibilità che i nati sotto questo segno si offendano per letteralmente qualsiasi cosa.

Avete usato un tono di voce troppo freddo con loro? I Cancro prima si deprimono e poi si arrabbiano. Il vostro ultimo messaggio contiene un punto di troppo? I Cancro non fanno altro che chiedersi se state nascondendo loro qualcosa e via discorrendo.

I nati sotto questo segno hanno una sensibilità talmente sviluppata da esagerare tantissime volte ma, purtroppo per voi, in grado anche di individuare subito se c’è qualcosa che non va.

Avete mai tentato di nascondere qualcosa ad un Cancro, emotivamente parlando? Allora sapete benissimo che è veramente impossibile: la loro sensibilità li aiuta sempre a vedere attraverso le bugie altrui!