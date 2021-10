Scopriamo subito se sei uno dei segni più sarcastici dello zodiaco: quanto pensi sia pungente il tuo senso dell’umorismo?

Non vogliamo dire che questa sia la classifica perfetta per tutti i Chandler (ovviamente, per capire questo riferimento, dovete aver visto Friends. Lo avete visto, vero?) però in realtà… è proprio così.

Quando credi di essere sarcastico, nella vita?

Scoprilo subito grazie al parere, anche, di stelle e pianeti.

Basta sentire quello che ti dicono i tuoi genitori, il tuo partner o tutti i tuoi amici, esasperati dal tuo senso dell’umorismo che loro semplicemente non capiscono.

Pronto a scoprire se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni più sarcastici dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Capita a tutti, una volta ogni tanto, di fare una battuta pungente ed al momento giusto che fa sbellicare gli altri e vergognare la “vittima“.

Niente di male in questo visto che, spesso e volentieri, anche noi possiamo essere oggetto delle battute di qualcun altro oppure oggetto delle nostre stesse battute.

Insomma, ci teniamo a dirlo: essere sarcastici (esattamente come la “geometria” secondo Renato Zero) non è un reato.

Va bene?

Ecco, i problemi iniziano quando il tuo essere sarcastico crea dei veri e propri imbarazzi o, ancora di più, una distanza tra te e le persone a cui vuoi bene.

Possibile che non capiscano che stai o stavi scherzando e che si siano offese davvero?

Purtroppo, essere sarcastici vuol dire anche esporsi al rischio che gli altri ci trovino maleducati, irritanti oppure semplicemente cattivi.

Ma questo non è un articolo su quale sia il limite del sarcasmo o su come si debba essere sarcastici con gli altri. Oggi, semplicemente, vogliamo metterti in guardia. Da chi? Ma come, dai segni più sarcastici dello zodiaco!

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni!

Pesci: quinto posto

Per quanto sia strano trovare i nati sotto il segno dei Pesci in questa classifica, dobbiamo ammetterlo (e noi con loro).

Possono essere veramente (ma veramente) sarcastici quando vogliono!

Le loro battute e frecciatine possono fare veramente scalpore, contando soprattutto che i Pesci sono tra le persone generalmente più gentili e più posate che ci siano al mondo.

Quello che succede è che, spesso, nel tentativo di risultare aggraziati e carini, i Pesci non mostrano mai il loro lato “con le spine“.

Le loro battute o le loro “cattiverie” sarcastiche possono fare veramente male, soprattutto perché arriveranno sempre quando meno ve lo aspettavate!

Scorpione: quarto posto

Visto che, generalmente, gli Scorpione sono anche molto divertenti e simpatici non è una sorpresa trovarli anche nella nostra classifica dei segni zodiacali più sarcastici di tutti.

Diciamo che fare battute ed essere sarcastici sono due modi di fare molto vicini: lo Scorpione, poi, è in grado di eccellere in entrambi!

Visto che, lo abbiamo detto tante volte, lo Scorpione è un ottimo leader ci mette veramente poco a “capire” gli altri. Gli basta uno sguardo, generalmente, per valutarne pregi e difetti e per sapere, quindi, anche dove colpire.

Alla fin fine, però, il sarcasmo dello Scorpione spesso diventa veramente “pesante” soprattutto perché tende a creare negli altri delle aspettative.

Tutti vorrebbero compiacerlo e sentirsi presi in giro dallo Scorpione, soprattutto quando “punge” con la sua coda acuminata, è veramente terribile per tantissime persone che lo circondano!

Vergine: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine sanno essere veramente sarcastici e possono fare veramente male.

Ovviamente, per loro, è “semplice” fare del sarcasmo: quasi nessuno può farlo nei loro confronti e non si vergognano di far capire agli altri in che maniera li stanno giudicando!

(Non c’è da sbagliarsi: quando una Vergine giudica è perché vi sta giudicano in maniera pessima).

La Vergine, quindi, è capace di fare battute veramente velenose in grado di mettervi in difficoltà.

La sua “tecnica” di sarcasmo è quella perfetta per farvi vedere per bene le vostre insicurezze, per esporle anche agli occhi degli altri e per farvi sentire inadeguati vicino a lei.

Un altro tassello con il quale la Vergine “costruisce” il suo impero e il suo dominio psicologico, nascondendosi dietro quella che poi chiamerà… “un’innocente battuta“!

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono famosi per le loro battute decisamente poco “gentili” nei confronti degli altri.

Il motivo? Beh, si trovano al secondo posto della classifica dei segni più sarcastici di tutto lo zodiaco! Con l’Ariete è veramente impossibile capire di che cosa si stia parlando: stanno sempre prendendovi in giro… forse!

Gli Ariete, infatti, adorano creare negli altri una sensazione di confusione e di straniamento: e per farlo usano le battute!

I nati sotto questo segno sono bravissimi a sdrammatizzare (e drammatizzare) ogni avvenimento, trasformandolo in qualcosa sempre di divertente ed arguto.

Alla stessa maniera, quindi, riescono anche a vedere negli altri quali sono le qualità ed i difetti che possono “esagerare” e rendere “protagonisti” della loro battuta.

Ovviamente, tantissime persone non capisco che gli Ariete possono essere veramente sarcastici e non hanno paura di fare battute anche nelle situazioni più imbarazzanti.

Soprattutto se li conoscete poco, sappiate che gli Ariete usano il sarcasmo come un meccanismo di difesa. L’attacco, dopotutto, è esattamente la miglior difesa ed il sarcasmo degli Ariete è pensato proprio per sentirsi tranquilli e nascondere le proprie insicurezze mentre “scherzano” con gli altri!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più sarcastici dello zodiaco

Infine arriviamo ai Capricorno che occupano il primo posto nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Possiamo anche sentire lo sbuffo collettivo esalato da tutti i Capricorno mentre leggono la classifica e si trovano al primo posto. Vorrebbero sicuramente fare qualche battuta sagace ma, fortunatamente, siamo solo lo schermo del loro cellulare!

I Capricorno, infatti, sono tra i segni zodiacali più sarcastici sulla faccia della Terra. Per loro, scherzare è fondamentale per andare avanti durante la giornata e possono dire cose veramente terribili tra una risata e l’altra!

Il Capricorno, infatti, è uno di quei segni che non si spaventa minimamente di “dire la verità” nel mentre gioca, scherza o fa il sarcastico.

Per loro è un modo di sfogare anche quel poco di “cattiveria” che serve per essere sarcastici.

Magari vi prendono in giro per qualcosa che riguarda il lavoro o la vostra pigrizia (due argomenti che, per il Capricorno, sono veramente “caldi”) oppure per la vostra emotività troppo sviluppata.

Insomma: il Capricorno è capace di essere sarcastico rispetto alcune cose che disprezza molto e, nel tentativo di mitigare il suo disprezzo, fa delle battute che potrebbero farvi rimanere male.

Non possiamo far altro che consigliarvi di stare attenti oppure, se volete batterlo sul suo terreno, di rendergli pan per focaccia.

Potreste non smettere più di scherzare, però, e a quel punto chissà che cosa succederà!