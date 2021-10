Test: scopri la tua personalità scegliendo una di queste piante

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Qual è la tua pianta preferita?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono tre piante. Non sono molto conosciute, ma questo non è un quiz a premi. Si tratta di una rosa canina (color rosa), di una borragine (blu) e di un tarassaco comune (giallo). Quale preferisci tra queste tre piante? Qual è quella che ha attirato per prima la tua attenzione?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste tre opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto la rosa canina

La rosa canina è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Si tratta della specie di rosa spontanea più comune in Italia. È possibile trovare questa pianta nelle siepe e nei pressi dei boschi. In alcuni casi viene definita rosa selvatica. È molto diffusa in Europa, Asia e alcune zone dell’Africa settentrionale.

Se hai scelto proprio questa pianta, vuol dire che sei una persona dolce e premurosa. Hai pazienza con le altre persone, sei gentile e, per questo motivo, sei molto apprezzato. Perdi la pazienza solo quando qualcuno ti manca di rispetto. In questi casi, puoi anche alzare la voce e arrabbiarti molto.

Hai scelto la borragine

La borragine è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Boraginaceae. Il nome di questa pianta ha origini latine e significa “tessuto di lana ruvida”, a causa della peluria che ricopre le foglie. La borragine può raggiungere anche i sessanta centimetri di altezza. Il suo habitat naturale si trova nei paesi del Mediterraneo.

Se hai scelto proprio questa pianta, vuol dire che sei una persona molto attenta. Non ti sfugge mai niente, curi ogni minimo particolare. È molto difficile riuscire ad ingannarti, vivi perennemente con gli occhi aperti. Sei allegro e hai un carattere molto determinato. La tua forza caratteriale ti permette di raggiungere qualsiasi traguardo tu abbia in mente.

Le soluzioni del test: hai scelto il tarassaco

Il tarassaco è una pianta a fiore appartenente alla famiglia delle Asteracee. Viene definito anche dente di leone. Il tarassaco cresce spontaneamente nelle zone di pianura fino a un’altitudine di duemila metri. È una pianta tipica del clima temperato. È presente anche in Italia, soprattutto nei prati o lungo i sentieri.

Se hai scelto proprio questa pianta, vuol dire che sei una persona che sa adattarsi. Difficilmente sei fuori luogo, riesci a cambiare stile o abitudini in base alle situazioni. Hai fiducia nel futuro perché sei un ottimista nato. Sei una persona sensibile, ci resti male se qualcuno ti offende. In questi casi, difficilmente reagisci ma chiudi ogni porta a questa persona.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale pianta hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!