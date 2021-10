Royal Family, il gesto choc di William che ha fatto piangere Harry

La Royal Family è in rotta di collisione: nuovi scontri in vista! Lacrime e risentimento stanno sempre più facendo parte della vita di William e Harry. Delusioni e sgomento a causa del gesto terribile che nessuno si sarebbe aspettato.

La Royal Family più amata di sempre, è al centro del gossip. Questa non è una novità, ma la news in questione ha dei risvolti inediti, la quale possiede anche dei retroscena molto tristi. Tra svantaggi e oneri reali, i due fratelli William e Harry vivono la competizione, lasciando poco spazio all’amore fraterno.

La Royal Family è spacciata: nuove polemiche in arrivo. Riuscire ad andare d’accordo in famiglia si sa, è difficile. Specialmente se ci sono in ballo i due fratellini, figli della scomparsa Principessa Diana, William e Harry.

Il duo è sempre stato al centro del gossip, sia a causa della vicenda della madre, ma anche per gli avvenimenti degli ultimi anni. Per entrambi è arrivato il matrimonio, con Kate Middleton, per il maggiore, e con Megan Markle per il minore. Sono cresciuti, ma con loro anche i problemi.

In seguito alla clamorosa notizia di un divorzio, la Corona inglese non rimane in disparte, anzi continua ad essere fonte di gossip per i sudditi e i fan internazionali. Il motivo? Il gesto choccante sotto gli occhi di tutti.

Royal Family: William e Harry in balia di una crisi

Di crisi al Windsor Castle sono decisamente pieni dopo gli ultimi anni. Lo scandalo a palazzo ha sconvolto tutti, ma non finisce qui. I due fratelli reali sono sotto gli occhi di tutti a causa di un evento che ha portato il maggiore a compiere un atto difficile da digerire, anche perché il più piccolo ha risposto ingoiando lacrime amare.

L’evento in questione è il Commonwealth Day Service nell’Abbazia di Westminster, il 9 marzo 2020. Momento storico, dovuto al fatto che segna l’ultimo impegno reale portato a termine dai Duchi del Sussex. Infatti, dopo questo fatidico giorno, le strade tra i due fratellini si separano per chilometri, ma non solo.

Anche i loro cuori sembrano ormai aver intrapreso strade separate, perché a nessuno sfugge ciò che è palese. William e Kate sono in vetta all’evento, al centro dell’attenzione e con un ruolo preminente al fianco della nonna, la Regina Elisabetta II, e di Carlo e Camilla. Invece, Harry e Meghan sono in disparte, come se non facessero parte della famiglia.

Harry apre e chiude ripetutamente gli occhi, quasi a voler nascondere le lacrime che nonostante tutto vanno giù. Mentre la bella Meghan sfoggia un sorriso di circostanza, quasi a voler mettere in secondo piano il malcontento.

Così, ci informa il libro intitolato Battle of Brothers, scritto dall’autore Robert Lacey, esperto della Royal Family, che esplora argomenti difficili da trattare, ma di grande importanza, come appunto il tormentato rapporto tra i due figli di Carlo e Diana.

Sembrerebbe che anche per l’inaugurazione della statua della madre si siano incontrati, ma senza grandi sorrisi. Distaccati e in un rapporto freddo, continuano le loro vite in base alle scelte fatte e perseguite.