Clamoroso: in arrivo un divorzio nella Royal Family

Sono la coppia più importante della Royal Family e stanno per divorziare. La notizia ha sconvolto tutti in Gran Bretagna: ecco i dettagli

La Royal Family inglese attira da sempre le attenzioni di tantissimi network televisivi e radiofonici di tutto il mondo. Soprattutto nel Regno Unito, i membri della famiglia dei Windsor godono di un interesse mediatico molto forte. È sempre stato così, basti pensare a tutti i matrimoni in diretta tv, già nel corso degli scorsi decenni.

Decine di testate giornalistiche consumano ogni giorno fiumi di inchiostro per descrivere le avventure di questa importante famiglia. La monarchia britannica è sicuramente la più conosciuta del mondo e, per questo motivo, in giro per il web è possibile trovare tantissimo materiale su di loro. Ogni giorno ci sono notizie nuove.

Negli ultimi mesi, il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno rubato spesso la scena, soprattutto da quando hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, i Sussex si sono spostati negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Dall’Inghilterra arrivano alcune notizie sconcertanti: una delle coppie più importanti della Famiglia Reale britannica sta per scoppiare. E la notizia farebbe tremare la Regina Elisabetta. Vediamo insieme qual è questa coppia e i motivi di questa possibile (e clamorosa) separazione.

Carlo e Camilla, c’è aria di divorzio?

Dopo tutti i problemi di Harry e Meghan, finiti spesso sotto la luce dei riflettori negli ultimi anni, adesso c’è una nuova vicenda che creerà polemiche all’interno della Royal Family britannica. La questione riguarda Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Principe del Galles, e sua moglie Camilla Shand.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, Carlo e Camilla starebbero attraverso un periodo di crisi matrimoniale. Questa vicenda si trascina da anni ormai, già in passato erano usciti fuori alcuni rumors, sempre smentiti dagli ambienti della Royal Family. Ma adesso pare che i due siano arrivati ad un punto di non ritorno.

Camilla Shand avrebbe chiesto il divorzio, che potrebbe arrivare anche in tempi brevi, con cifre da capogiro tra alimenti ed obblighi del Principe Carlo. La situazione è stata tenuta sotto controllo a lungo, anche perché la Duchessa di Cornovaglia avrebbe fatto un momentaneo passo indietro molto strategico e furbo.

Secondo la stampa britannica, infatti, Camilla Shand sarebbe disposta a non chiedere il divorzio in cambio di una quota economica importante. La consorte di Carlo si accontenterebbe di un compenso extra non contemplato e in cambio eviterebbe di prendere pubblicamente posizione su questa separazione. Almeno di facciata, la coppia resterebbe unica.

Royal Family, i motivi della separazione tra Carlo e Camilla

Anche se di facciata, il Principe Carlo e sua moglie, Camilla Shand dovrebbero restare una coppia. Ma, secondo quanto riportato da alcune fonti giornalistiche britanniche, la separazione tra i due sarebbe ormai qualcosa di certo, almeno in privato. In pubblico, i due dovrebbero continuare a partecipare agli eventi insieme.

Pare che sia questo l’accordo tra Carlo e Camilla per provare a salvare, almeno di facciata, il loro matrimonio. La Regina Elisabetta in persona avrebbe provato a far ragionare i due reali per provare a trovare una soluzione e sembra che una separazione non ufficiale sia la migliore. Sempre meglio che un divorzio con alimenti da capogiro, che sicuramente metterebbero in forte imbarazzo l’intera Royal Family.

È stata scelta la strada della diplomazia, dunque. Ma perché Carlo e Camilla sarebbero in crisi da anni? Secondo la stampa britannica, la Duchessa di Rothesay sarebbe sopraffatta da un’unione che dura da una vita intera: sempre accanto a Carlo, prima da amica, poi da amante e, dal 2005, da moglie.

Un’intera esistenza vissuta all’ombra del Principe del Galles. Camilla Shand non sarebbe più in grado di reggere questo peso. Secondo quanto riportato dall’esperta reale Penny Junior, già nel 2005 la moglie di Carlo avrebbe accusato una forte sinusite da stress a causa di questa situazione. Seguiranno sicuramente altri capitoli di questa spinosa vicenda.