Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè spiazza e conquista tutti: dice addio a Manuel?

Al Grande Fratello Vip Lulù Selassiè ha lasciato tutti senza parole subito dopo la diretta con Alfonso Signorini: chi l’avrebbe mai immaginato.

Dopo la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip le dinamiche tra i concorrenti sembrano essere radicalmente cambiate. In primis dall’eliminazione, assolutamente inaspettata, di Samy Youssef. In quanto in molti davano per scontato l’uscita di Amedeo Goria, ma quest’ultimo è rimasto nella casa più spiata d’Italia per il volere del pubblico del piccolo schermo.

La scelta dei telespettatori ha spiazzato i vipponi, ma anche loro a loro volta li hanno lasciati senza parole. In particolar modo Lulù Selassiè che subito dopo la diretta ha scelto di dare ascolto alle donne della casa e di staccarsi da Manuel Bortuzzo.

La principessa, che subito dopo la fine della puntata trovava sempre mille scuse per dormire al suo fianco, ha scelto di stargli lontano e di trascorrere la notte con gli altri vipponi. Facendo sorgere un dubbio ai telespettatori: Lulù vuole allontanarsi da Manuel?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, confessioni bollenti in diretta: Signorini chiede dettagli intimi

Lulù Selassiè dice addio a Manuel Bortuzzo? La scelta al Grande Fratello Vip

Lulù Selassiè durante il suo percorso al GF Vip ha sempre dimostrato di avere una sorta di atteggiamento morboso nei confronti di Manuel Bortuzzo al GF Vip. Le sue compagne di viaggio le hanno più volte suggerito di allontanarsi da lui. In quanto agli uomini non piace avere il coltello dalla parte del manico e preferiscono non avere alcuna certezza.

Dopo attimi di incertezza, la principessa ha scelto di seguire i consigli che le hanno dato le donne più mature della casa ed ha scelto di non fare storie e di lasciare che il nuotatore potesse dormire con il suo migliore amico Aldo Montano, mentre lei ha passato la notte intera con Gianmaria e Sophie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Sonia Bruganelli umilia Adriana Volpe in diretta: “Spero tu possa lavorare”

Questa scelta ha lasciato senza parole il pubblico della rete, che grazie a questa sua scelta improvvisa è riuscita a mostrare loro un lato inedito della sua personalità. Quello ironico e divertente che non era ancora venuto fuori fino ad oggi. Questo tratto della sua personalità ha conquistato tutti e gli utenti del web sperano che lei possa continuare su questa scia, lasciando da parte Manuel, che non sembra essere poi così convinto della loro conoscenza, e concentrandosi maggiormente su di sé e sul suo percorso nella Casa.

Lulù al Grande Fratello Vip ha lasciato senza parole il pubblico della rete. In quanto non si sarebbero mai aspettato un cambio così repentino da parte sua. Avvenuto proprio poco dopo la consueta diretta del venerdì con Alfonso Signorini.