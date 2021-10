Manuel e Dalila di Matrimonio a prima vista Italia: il segreto del legame

Manuel e Dalila, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia, stagione 7: attrazione incredibile. Tutto quello che c’è da sapere

Chi segue Matrimonio a prima vista conosce bene la coppia formata da Manuel e Dalila. Protagonisti, tra gli altri, della settima edizione del noto dating show di Real Time. I due sono stati accoppiati dal famigerato algoritmo come coppia (sulla carta) perfetta. Visto che entrambi venivano da cocenti delusioni amorose, hanno deciso di affidare tutto al caso (o meglio, ai numeri) e di sposarsi al buio.

Visto che spesso equivale a ciò che accade nella vita vera. Il loro sì è arrivato il giorno del loro incontro: come sempre nozze in pompa magna, con cerimonia, amici e parenti. E naturalmente, per chi ancora non lo sapesse, matrimonio autentico e riconosciuto legalmente al 100%. Dopo le nozze i due hanno cominciato a vivere insieme, a partire dall’iconico viaggio fino all’inizio della convivenza.

Matrimonio a prima vista: l’unione tra Manuel e Dalila

Lui si chiama Manuel Felici e ha 35 anni. Vive a Roma e fa il tabaccaio. E’ una persona socievole ed estroversa, lavora assieme alla madre. Ha un fratello maggiore ed è zio di du nipotini. Non ha particolari hobby, se non quello di uscire spesso con gli amici, per una cena o un aperitivo.

Anche sua moglie, Dalila Cantagallo, viene da Roma e ha 35 anni. I due, quindi, sono coetanei. Lavora in una clinica veterinaria, ma come segretaria ed è molto legata alla sua famiglia. Anche lei ha un fratello più grande, con un figlio, ed è una zia coi fiocchi. Ama viaggiare, soprattutto con le amiche. Ma non disdegna, di tanto in tanto, qualche partenza da sola. Crede molto nella famiglia e spera di costruirne una con Manuel.