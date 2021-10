By

Davide e Martina, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia. si sono incontrati per la prima volta il giorno delle nozze per il sì

Una delle coppie che sono uscite da Matrimonio a Prima Vista 7 è quella formata da Davide e Martina. Gli esperti di Real Time hanno adoperato il loro algoritmo per assortire i due novelli sposi, che si sono conosciuti nel giorno del loro matrimonio. Stando ai “numeri” i due rappresentavano (almeno in teoria) una coppia perfetta e che sarebbe andata sicuramente d’amore e d’accordo.

Ma è stato davvero così? I due ragazzi si sono conosciuti direttamente in abito nuziale. Lui, 31 anni, originario della provincia di Ravenna e lavora nell’ambito finanziario. Come attività secondaria svolge quella di pr ed ama il mondo della notte. E’ anche un discreto giocatore di calcio, ma solo come amatore.

Leggi anche – Ricordate Sara e Steven di Matrimonio a prima vista? Dopo il sì, lui ha stravolto tutto

Matrimonio a prima vista Italia, i segreti di Davide e Martina

Lei, invece, ha 30 anni. Vive a Gallarate e lavora come assistente di volo, ossia la classica hostess. Adora viaggiare, correre e soprattutto fare trekking in montagna, con lunghe passeggiate immersa nella natura, senza timore di stancarsi.

Ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, ai quali è molto legata. Ama trascorrere molto tempo insieme a loro. Ecco perché uno dei suoi sogni è proprio farsi una famiglia e crescere i suoi figli accanto al marito.

Leggi anche – Ricordate Wilma e Stefano di Matrimonio a prima vista? Irriconoscibili

Insomma, proprio la classica “favola” che molte donne immaginano. Il loro obiettivo è di raggiungere la felicità, ma in modo diverso. Lui più scanzonato e mirato al divertimento, anche andando in giro per locali. Lei, invece, con un modo di fare più classico e incentrato sulle tipiche e rassicuranti atmosfere familiari.