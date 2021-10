Royal Family: Kate lascia tutti a bocca aperta – FOTO

Kate Middleton ha stupito tutti nel corso della sua ultima uscita ufficiale. Nessuno riusciva a toglierle gli occhi da dosso: i dettagli

I membri della Famiglia Reale sono sempre al centro delle attenzioni di tutte le testate giornalistiche, britanniche e non solo. Ogni spostamento viene monitorato da decine di paparazzi, pronti a fare qualsiasi cosa pur di strappare uno scatto. Le sortite ufficiali (e non solo) dei Reali inglesi finiscono sempre su tutti i giornali e su tutti i siti web.

Ogni dichiarazione viene analizzata fino al più piccolo dettaglio. Ogni parola viene interpretata da decine di commentatori ed opinionisti, i quali discutono nei salotti televisivi su ogni nuovo dettaglio. Televisioni e radio inglesi si occupano quotidianamente delle vicende della Royal Family britannica.

Meghan Markle è sempre al primo posto nella classifica delle reali più cliccate sul web, ma anche le vicende che riguardano i componenti inglesi non passano mai inosservate. Kate Middleton, grazie alla sua eleganza e alle sue maniere gentili, attira sempre le attenzioni della stampa inglese, che le riconosce la stoffa della regina.

Proprio Catherine ha fatto molto discutere nella sua ultima uscita ufficiale, avvenuta alcuni giorni fa in compagnia di suo marito William. Con loro c’erano anche Carlo e sua moglie Camilla. Ma Kate è riuscita ad oscurare tutti grazie alla sua classe e alla sua eleganza. Vediamo insieme cosa è successo in Inghilterra alcuni giorni fa.

Kate Middleton incanta alla prima di ‘No time to die’

Kate Middleton ha partecipato alla première di No time to die, l’ultimo episodio della leggendaria saga di 007. La serata si è svolta lo scorso 28 settembre e gli ospiti di prestigio erano numerosi. Sul tappeto rosso sono passati tantissimi personaggi dello spettacolo, della politica e alcuni dei rappresentanti dell’alta borghesia londinese.

Ma c’è una persona che ha rubato la scena a tutti: Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge ha sfilato sul tappeto rosso in compagnia di suo marito William. Con loro c’erano anche Carlo e Camilla. La Middleton ha indossato un abito dorato che non è passato inosservato. Anzi, sul tappeto rosso ha attirato le attenzioni di tutti i fotografi presenti all’evento.

In tanti hanno anche notato le sue sopracciglia perfette. Un dettaglio che ha fatto impazzire il popolo del web, soprattutto quello di sesso femminile. In passato, la 39enne britannica ha più volte mostrato delle sopracciglia cespugliose. Stavolta, in occasione di un evento importante per gli inglesi, ha voluto essere perfetta sotto questo aspetto.

Kate Middleton è stata anche immortalata accanto al protagonista del film, Daniel Craig, che ha interpretato per l’ultima volta il ruolo dell’agente speciale James Bond. L’attore nativo di Chester ha interpretato questo prestigioso ruolo ben cinque volte a partire dal 2006, succedendo a Pierce Brosnan.

No time to die, un successo annunciato

No time to die è il 25° episodio della saga di 007. Arriva sui grandi schermi dopo alcuni rinvii dovuti alla diffusione della pandemia mondiale. In questi giorni c’è stata la presentazione, mentre a breve sarà diffuso nei cinema di tutto il mondo. In questo episodio vedremo Daniel Craig vestire i panni di James Bond per la quinta ed ultima volta.

Craig, in occasione della presentazione, ha indossato un abito vellutato rosso. Con lui c’erano anche gli altri attori del film: Rami Malek, che interpreta il cattivo, Lashana Lynch, Lea Seydoux e la cubana Ana de Armas. Dopo quindici anni, dunque, Daniel Craig lascerà il ruolo di 007. Detiene il record di longevità, avendo superato anche Roger Moore.

“Non smetterò mai di pensare a questo ruolo, è stato il più importante della mia vita”. Durante le riprese, l’attore protagonista ha avuto un infortunio alla caviglia: “Bond non entra in una stanza dalla porta, ma dalla finestra”, ha detto l’attore sottolineando che si è trattato di un inconveniente legato al ruolo complicato da interpretare, soprattutto dal punto di vista fisico.

La prevendita del film sta andando a gonfie vele, nonostante le limitazioni dovuto al Covid. Non si sa ancora chi sostituirà Daniel Craig a partire dal 2022. Alcuni rumors parlano di Tom Hardy, seguito da Regé-Jean Page di ‘Bridgerton’, James Norton di ‘McMafia’ e Luke Evans di ‘Perfect Strangers’. Tra i favoriti ci sono anche Idris Elba, Henry Cavill e George McKay, oltre ad almeno due donne, Suranne Jones di ‘Gentleman Jack’ e Lashana Lynch.