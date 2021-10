Grande Fratello Vip, il gesto di Manuel fa crollare Lulù: lacrime nel cuore della notte

Al Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè è crollata nella notte dopo alcune precisazioni fatte da Manuel Bortuzzo: le ha spezzato il cuore.

Al Grande Fratello Vip continua la tormentata conoscenza tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Alfonso Signorini è convinto che tra i due ci sia del tenero, mentre nel pubblico della rete continua a farsi strada il pensiero che tra i due non nascerà nessuna storia d’amore a causa dell’atteggiamento morboso di lei nei suoi confronti.

Nelle scorse ore, dopo la diretta con il padrone di casa, i due si sono nuovamente allontanati. Il motivo? La principessa ha finto per l’ennesima volta di essersi addormentata sul letto di Manuel. In modo tale da non dover cedere il posto ad Aldo Montano. Peccato ormai che questa scusa non regga più ed è intervenuta perfino sua sorella per rimetterla all’ordine.

Il nuotatore ha voluto precisare ancora una volta che ha bisogno dei suoi spazi, ma lei non sembrerebbe capirlo visto che ogni occasione è buona per avvicinarsi a lui. Per questo motivo lui ha voluto precisare nuovamente questo importante concetto e lei si è giustificata affermando di avere delle guerre interiori da risolvere con stessa e che gli lascia il tempo che vuole di giorno, ma di notte lo vuole tutto per sé.

Manuel Bortuzzo ha frenato Lulù al Grande Fratello Vip, affermando che questo è il suo percorso e lei deve risolvere i suoi problemi da sola. Senza appigliarsi agli altri.

Manuel Bortuzzo frena Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo non sembrerebbe essere disposto più a tollerare l’atteggiamento di Lulù Selassiè al GF Vip, mettendo ancora una volta un freno al loro rapporto e consigliandole di risolvere i suoi problemi con se stessa. Approfittando, tra l’altro, di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia, dove ogni cosa viene amplificata e si ha la possibilità di poter fare lunghi viaggi dentro se stessi, scoprendo cose che prima di questo momento magari tendavamo ad ignorare.

“Molte persone vedono me come una specie di appiglio e mi sono ritrovato a dovergli far capire che io ho un problema e me lo risolvo, tu per la donna che sei puoi fare la stessa cosa“ ha precisato il nuotatore, quando la principessa ha fatto presente che anche lei come lui ha i suoi demoni interiori.

“Tu sai che sei in grado di risolvertele da sola queste cose, io non posso risolvertele“ ha aggiunto, sperando di rendere ancora più chiaro il suo concetto. “Qui dentro si amplifica tutto e per quante persone hai intorno le cose devi sempre risolvertele da sola. Proprio qui hai l’occasione di risolvere i tuoi problemi e fuori sarà più facile“ ha poi concluso senza troppi giri di parole e arrivando subito al punto della questione.

Tra Lulù e Manuel al Grande Fratello Vip c’è ancora una speranza che il loro rapporto possa decollare o la principessa non sta facendo altro che allontanarlo da sé?