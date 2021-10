GF Vip daytime 5/10/21, tra le due gieffine è guerra: gesto imperdonabile

Al GF Vip, dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, è scoppiata la guerra tra due gieffine che non se le mandano a dire.

Il GF Vip è pronto a tornare anche oggi con il suo daytime dopo la diretta di ieri sera. Manco a dirlo apposta, protagonista indiscussa anche di questo appuntamento è Soleil Sorge che si ritrova una contro tutti gli altri concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione.

In particolar modo è evidente che lo scontro principale è tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e le 3 principesse Selassiè, ma attenzione perchè la produzione non poteva non far rivedere al pubblico del piccolo schermo un momento molto speciale andato in onda ieri sera.

E’ guerra tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico al GF Vip

Dal Soleil Sorge gate si è passata alla sorpresa realizzata per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini gli ha fatto recapitare una lettera scritta dalla sua ex fidanzata, che lo invita a ritrovare il sorriso e a godersi al massimo quest’esperienza. Senza stare troppo a rimurginare, ma si passa poi alle strategie perché non c’è spazio soltanto alla dolcezza dei sentimenti.

Il gruppo che è contro Soleil non apprezza nemmeno Davide Silvestri e spera che possa presto abbandonare il programma, ma il pubblico del piccolo schermo sembra pensarla in maniera radicalmente opposta. Tanto da eleggerlo come proprio preferito tra i concorrenti in nomination.

Si passa poi anche allo scontro tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. La prima è convinta che la seconda tenda ad escluderla, mentre l’ultima ritiene che lei sia falsa. In quanto le sorride per poi sparlarle alle spalle. Tra le due non sembra esserci alcun punto di incontro. Anzi, per la Fico il sorriso di Miriana è qualcosa di imperdonabile se poi non prova simpatia nei suoi confronti e preferisce non rivolgerle la parole piuttosto che avere atteggiamenti che secondo lei sono falsi.