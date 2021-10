GF Vip, il gieffino viene allo scoperto e ammette: “Sono stato con una trans”

Al GF Vip, il gieffino ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare della sua passione per una donna transessuale.

Durante l’ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha raccontato al pubblico del piccolo schermo del coming out di Giucas Casella. L’illusionista, negli scorsi giorni, aveva confidato di aver avuto dei rapporti anche con gli uomini, facendo notare ai suoi compagni di viaggio che non c’è assolutamente nulla di male in tutto questo, ma sono esperienze che capitano nella propria vita.

La sua confessione è stata di ispirazione per molti concorrenti del programma, che poco dopo la fine del collegamento con Alfonso hanno deciso di raccontare la propria esperienza. Non si è perso d’animo, infatti, nemmeno Amedeo Goria che ha raccontato di aver vissuto la passione con una donna transessuale e di non averci trovato, com’è giusto che sia, nulla di male in questo rapporto intimo.

Amedeo Goria al GF Vip ha raccontato un inedito retroscena della sua vita, mostrando un lato di sé che il pubblico non aveva ancora avuto modo di poter conoscere prima d’ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil smascherata al GF Vip. Arriva la segnalazione: “Ci hanno detto tutto”

Amedeo Goria si confessa al GF Vip dopo il coming out di Giucas Casella

Amedeo Goria, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, visto che i suoi compagni avevano ripreso la confessione di Giucas Casella, ammirandone il coraggio per aver scelto di parlare pubblicamente delle sue relazioni omosessuali in prima serata, ha scelto di raccontare anche la sua esperienza, rivelando di aver vissuto la passione con più donne contemporaneamente e che tra queste c’era anche una transessuale, ma per lui tutto questo non ha mai rappresentato un problema.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta l’ha sempre vista come una donna e per questo motivo, com’è giusto che sia, per lui non ha rappresentato alcun problema il potersi approcciare con lei anche dal punto di vista fisico e passionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip choc: insulti in diretta, mai accaduto prima

“Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze“ ha esordito il giornalista dopo la diretta con Alfonso Signorini. “Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne … Sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite?” ha poi proseguito il discorso, come riporta Novella 2000.

“Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex, Aldo“ ha poi osservato. “Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto“ ha aggiunto. “Ma per me è una donna. La vedevo come tale” ha poi concluso. “Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

Amedeo Goria ha vissuto la passione con una donna trans ed ha scelto di condividere la sua esperienza con i suoi compagni di viaggio.