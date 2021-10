Come tieni il volante rivela chi sei. Scoprilo con questo semplice test

Nella vita facciamo tanti gesti inconsci e non ci rendiamo conto nemmeno di farli.

Mangiamo le unghie quando siamo stressati, giochiamo coi capelli quando proviamo attrazione per qualcuno o scrocchiamo le dita per rilassarci.

Tutti questi sono gesti che il nostro corpo fa involontariamente e intanto stiamo mandando dei messaggi chiari all’altra persona.

Oggi focalizziamo il nostro interesse sulle mani e su come queste si dispongono quando guidiamo.

Dopo aver preso la patente, le regole precise dette dall’istruttore vengono meno, e ci muoviamo in base a come stiamo più a nostro agio.

Ecco che questo test rivela chi sei quando guidi mettendo l’attenzione su come disponiamo le mani sul volante.

Scopriamo chi sei veramente

Test: le mani sul volante rivelano la tua indole

In questa immagine hai ben sei posizioni su come disponi le mani sul volante. Sta a te capire quale posizioni tieni normalmente e noi ti diremo chi sei con questo divertente test

1) Mani ai due lati del volante

Ecco la perfezionista! Questa è la guida che consiglia normalmente l’istruttore di guida nelle nostre prime prove pratiche.

Dai molta attenzione ai dettagli e vuoi che tutto vada secondo i tuoi precisi piani. Proprio per questo, preferisci fare le cose da solo perché sei convinta che sarà un lavoro ben fatto.

Ami curare il tuo aspetto e sei una persona molto pulita letteralmente e con le altre persone.

2) Mani nel mezzo

Sei una persona che non ama i conflitti, chi ti squilibra e ti infastidisce. Insomma, il tuo ruolo è il pacificatore.

Sei un tipo tranquillo e quando alzi la voce, i tuoi familiari rimangono scioccati e sanno che devi essere preso sul serio.

Non ami le litigate superficiali e inutili e ti impegni nel far ragionare le persone che discutono e a fargli fare pace.

Ti comporti i questo modo perché sei una persona ansiosa e hai paura che possa accadere il peggio in ogni situazione.

3) Mani molto vicine

Hai bisogno di avere tutto sotto controllo e sei un tipo allarmista. Passi la maggior parte del tuo tempo a combattere contro le tue paure.

Non sei una persona che si prende dei rischi, perché ti fidi di tutto ciò che è sicuro e comprovato.

I tuoi cari sanno che hai molta paura e cercano di metterti a tuo agio in ogni contesto. Sanno che dietro la tua grande insicurezza si nasconde una grande personalità.

4) Una mano sola, la sinistra

Ami divertirti e sei un avventuriero. Il tuo cervello spazia in lungo e largo per trovare idee autentiche e molto folli.

Sei un tipo attivo e divertente. Sei pieno di estro e attrai persone nuove con i tuoi talenti artistici.

Delle volte però non vieni apprezzato perché rimangono allibiti dal tuo temperamento e non sempre condividono le tue passioni, ma sanno che sei una persona che merita grande rispetto.

5) Mani sul basso

Sei un vero leader e hai molto self control. Hai un animo da vero duro e anche nei momenti difficili e critici, dai molta sicurezza e pace agli altri.

Per te ogni giorno è una nuova sfida e i tuoi cari si rivolgono a te quando necessitano di un consiglio sincero e pertinente.

6) Una mano sola, la destra

Se guidi in questo modo vuol dire che sei una persona che ha le idee chiare. Vai per la tua strada e sei continuamente occupato. Non hai tempo di pensare agli ostacoli che si pongono davanti a te, ma anzi li spazzi via tutti.

Hai tanta ammirazione dai tuoi amici che sanno che possono fare molto affidamento su di te. Sanno anche che il lavoro diretto da te verrà svolto in modo egregio.