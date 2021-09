Come guidano i segni dello zodiaco? Scoprilo con l’oroscopo

Oggi scopriremo come guidano tutti i segni dello zodiaco. Ecco l’elenco completo. Vediamo insieme cosa si dice sul tuo segno dello zodiaco

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. Lo stesso discorso si può fare per le abitudini di tutti noi. C’è chi è più nervoso, chi è più calmo, chi è più attento, chi è più equilibrato e chi, invece, è più spericolato.

Oggi parleremo di come guidano i segni dello zodiaco. Non tutti i segni amano le automobili e non tutti amano guidare. Ma soprattutto, non tutti hanno gli stessi atteggiamenti quando sono al volante. Oggi parleremo della guida di un’automobile, perché è il mezzo di trasporto più diffuso, ma sappiamo che tantissime persone guidano anche le moto o altri mezzi di trasporto.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi, quando guida l’auto, tende ad accentuare tutti i suoi pregi e difetti e chi, al contrario si trasforma completamente. È una questione di carattere, per alcune persone è naturale comportarsi in un determinato modo ed è difficile che cambino in corsa.

Non tutti sanno, però, che un particolare aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme come guidano i segni dello zodiaco.

Come guidano i segni dello zodiaco

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più razionale, chi ama gesticolare e chi, invece, prova sempre a restare calmo. L’argomento del giorno riguarda lo stile di guida dei segni dello zodiaco. Parleremo delle abitudini (pregi e difetti) di ogni segno zodiacale quando è impegnato alla guida.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona avrà una particolare reazione in una determinata situazione. È una questione di testa, una differenza caratteriale.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece come guidano i segni dello zodiaco. Ecco l’elenco completo.

Come guidano i segni dello zodiaco: Ariete

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco avvertono l’esigenza di vivere il presente in maniera piuttosto intensa. Tutto ciò li rende entusiasti e questo aspetto del carattere è presente anche nel modo di guidare l’automobile. Gli Ariete amano le auto sportive, quindi sono sempre alla ricerca della velocità e dell’avventura.

Se vedete una persona con la musica alta e i finestrini totalmente abbassati, molto probabilmente vi troverete davanti una persona del segno dell’Ariete. Guidare con il vento tra i capelli, in compagnia degli amici, cantando le canzoni preferite è una caratteristica di questo segno. Andare in auto con un Ariete non è mai un’esperienza noiosa.

Toro: quelli dalla guida sicura

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre molto precise. Si distinguono per la loro calma e questo aspetto caratteriale si nota anche quando sono alla guida. Anche se in alcuni contesti amano il brivido, quando chiudono lo sportello dell’auto diventano calmi, riflessivi e particolarmente prudenti.

Per questo motivo, sono sempre molto rilassati quando accendono il motore. Quando affrontano un viaggio lungo, preferiscono fermarsi ogni tanto, per evitare di farsi trovare impreparati e per resistere meglio alla stanchezza, a costo di allungare l’itinerario. Un Toro ama conversare quando guida, in questo modo si gode pienamente il viaggio.

Gemelli: quelli che si fanno sempre notare

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano stare tra la gente e sono sempre alla ricerca di esperienze nuove. Sentono l’esigenza di cambiare di continuo e questo aspetto del carattere vale anche per le auto. Un Gemelli difficilmente tiene la stessa auto a lungo, ogni tanto ha bisogno di cambiarla.

Preferisce le auto sportive ed eleganti, quelle che si fanno notare e anche il suo stile di guida è simile. In base all’umore di quel giorno, una persona di questo segno può essere più calma o nervosa, ma sempre unica nel suo stile. Viaggiare con un Gemelli, di solito, è un’esperienza particolarmente dinamica e attiva.

Come guidano i segni dello zodiaco: Cancro

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono note per il loro coraggio. Hanno molto a cuore la propria salute e quella delle persone che amano. Per questo motivo, scelgono un’automobile sicura e non amano distrarsi quando si mettono alla guida. Sarà molto difficile vedere un Cancro correre in autostrada, non fa parte delle sue abitudini.

Le persone nate sotto questo segno zodiacale preferiscono percorrere tragitti che già conoscono, non apprezzano particolarmente le strade sconosciute. È possibile che un Cancro, guidando lentamente, arrivi tardi ad un appuntamento. Di solito, chi è nato sotto questo segno è molto silenzioso quando guida. Lo stereo, quindi, dovrà rigorosamente restare spento.

Leone: quelli che non amano guidare

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano stare sempre al centro dell’attenzione. Si tratta di persone eccentriche, che sentono l’esigenza di farsi coccolare dagli altri. Per questo non amano guidare ma, al contrario, preferiscono occupare il posto del passeggero e farsi trasportare da una persona fidata.

Se proprio devono mettersi al volante, hanno uno stile di guida casual, possibilmente su una macchina elegante o che si faccia notare facilmente, come un’auto sportiva o molto grande. L’importante è che, al loro passaggio, tutti si girino a guardare. In auto con un Leone avrai sempre la sensazione che tutti gli occhi siano puntati su di te, anche se sei semplicemente fermo nel parcheggio di un supermercato!

Vergine: i precisini

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre molto precise. Hanno bisogno di avere sempre tutto sotto controllo e di conoscere anche i minimi dettagli quando fanno qualcosa. Tutto ciò vale anche per lo stile di guida. Quando si mette in auto, una persona di questo segno è sempre molto concentrata.

Hanno bisogno di controllare bene tutti gli specchietti prima di mettersi in moto. Un’occhiata alla pressione delle gomme e al livello dell’olio è d’obbligo, anche per accompagnare un attimo i bambini a scuola! Probabilmente, un viaggio con una persona di questo segno non sarà molto avvincente, anzi. Sarà sicuramente una noia mortale ma ci sarà sempre la certezza di arrivare al traguardo.

Bilancia: quelli che odiano il traffico

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano rilassarsi e non possono rinunciare alle comodità della vita. Il comfort è importante per loro e questo aspetto caratteriale ha ripercussioni anche sullo stile di guida. Una persona della Bilancia ama un’auto che si muova in maniera fluida, senza troppi rallentamenti.

Per questo motivo, chi è nato sotto questo segno zodiacale odia restare ore e ore nel traffico, è qualcosa che non riesce proprio a sopportare. Se c’è la possibilità, meglio evitare le strade cittadine nell’ora di punta, a costo di dover pagare il casello dell’autostrada. La Bilancia preferisce utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che stressarsi in auto.

Come guidano i segni dello zodiaco: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano programmare ogni minimo dettaglio della loro vita. Tutto deve stare a portata di mano e non c’è spazio per le sorprese o per gli imprevisti. Naturalmente, questo aspetto del carattere ha ripercussioni anche sullo stile di guida. Lo Scorpione è attento prima ancora di mettersi in auto.

Non si mette mai in auto senza conoscere già la meta da raggiungere. Il viaggio deve essere sempre calcolato prima, è importante conoscere la distanza dalla destinazione finale. Le persone nate sotto questo segno zodiacale amano percorrere strade sicure e odiano quando sono in zone che non conoscono. “Gira a destra” all’ultimo secondo è una frase che potrebbe spazientire uno Scorpione, meglio avvertirlo qualche metro prima, come farebbe un navigatore satellitare.

Sagittario: quelli un po’ troppo spericolati

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sentono sempre l’esigenza di provare nuove esperienza. Amano l’avventura e difficilmente restano troppo a lungo nello stesso posto, rischiano di annoiarsi troppo. Anche il loro stile di guida è piuttosto avventuroso, a volte anche spericolato.

Se vedono una strada che non hanno mai fatto, non riescono a resistere alla tentazione di percorrerla, a costo di fare tardi ad un appuntamento importante. Amano viaggiare in auto, possibilmente ridendo e scherzando con gli amici. A volte hanno l’abitudine di spingere un po’ troppo sull’acceleratore.

Capricorno: gli imprevedibili

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano seguire il proprio istinto. Se gli viene un’idea, devono immediatamente provare a metterla in pratica. Hanno una grossa fiducia nei propri mezzi, a costo di risultare un po’ presuntuosi in alcune occasioni. Anche al volante si lasciano trasportare dall’istinto.

Non sentono l’esigenza di imparare a memoria un itinerario e possono tranquillamente partire all’avventura in auto. Le persone nate sotto questo segno amano sorprendere gli altri, per questo motivo possono prendere qualsiasi strada e possono cambiare stile di guida in base all’umore. L’importante è che riescano a sentirsi liberi e padroni delle proprie azioni.

Acquario: quelli tranquilli e pacati

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre particolarmente tranquille. Amano rilassarsi e preferiscono circondarsi di tutti i comfort possibili. Questo modo di essere si riflette anche quando decidono di mettersi al volante. Il loro stile di guida è sempre molto tranquillo e pacato.

Le persone nate sotto questo segno zodiacale odiano il traffico e gli ingorghi. Per questo motivo, evitano di mettersi alla guida durante l’ora di punta. Molto meglio allungare il percorso ma evitare di stare fermi per ore. Andare in macchina con un Acquario può essere un’esperienza noiosa, ma sicuramente sarà un viaggio molto sicuro.

Come guidano i segni dello zodiaco: Pesci

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco riescono a rendere piacevole ogni momento della loro vita. Hanno un carattere allegro e trasmettono questa sensazione anche agli altri. Proprio per questo motivo, salire in macchina con una persona di questo segno, può essere un’esperienza piuttosto divertente.

Le persone nate sotto il segno dei Pesci amano le auto comode, possibilmente spaziose. Viaggiano sempre con la loro musica preferita in sottofondo e qualche snack da consumare durante il tragitto. Una persona di questo segno, quando deve affrontare un lungo viaggio, sceglie di portare con sé ogni qualsiasi cosa possa rendere il viaggio piacevole.