Uomini e Donne, puntata del 5/10/21: Tina e Isabella star, Maria furiosa

Uomini e Donne oggi ha dovuto fare i conti con la furia di Maria De Filippi. A farla arrabbiare ci ha pensato Tina Cipollari: incontenibile.

Uomini e Donne è tornato anche oggi, puntuale come sempre, alle 14 e 45 su canale 5 ed ovviamente il tutto è partito con il Trono Over e la protagonista indiscussa del format: Gemma Galgani.

Dopo la fine della scorsa puntata, la dama di Torino ha scelto di continuare a frequentare Pierluigi. Lei è rimasta molto colpita da lui per come ha risposto a Tina e per questo ci è uscita a cena. L’incontro tra i due, rivela Maria De Filippi, va molto bene.

Da quel momento però passa una settimana e i due devono incontrarsi durante la registrazione attuale e lei gli chiede se lui può anticiparsi per trascorrere un po’ di tempo in più insieme. Lui tentenna e non appena staccano la telefonata, le invia per sbaglio un sms in cui parla male di lei, dicendo che si annoia al pensiero di doverla rivedere.

Lei si infuria, ma lui si giustifica affermando che doveva inviare il tutto a sua figlia, che non poteva vedere per trascorrere del tempo insieme. Lei lo perdona, ma quando si rivedono lei nota che lui è poco curato rispetto alla scorsa volta ed insinua che un’addetta al locale dove hanno scelto di cenare ci stesse provando con il suo cavaliere. Questo scatena tra i due una furiosa lite e la bella favola è già giunta al termine.

Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari a Uomini e Donne

Gemma Galgani, dopo il resoconto di Maria De Filippi, entra in studio e con Tina Cipollari c’è una furiosa lite in cui l’opinionista accusa la dama di essere una bugiarda. Le due non fanno altro che urlarsi a vicenda, tant’è che Maria le invita a calmarsi, informandole che Isabella Ricci ha richiesto alla redazione di cercare i filmati in cui la sua rivale affermava di aver avuto alcun approccio fisico con Biagio, mentre in passato aveva dichiarato l’esatto contrario.

Il tutto era stato detto con tono denigratorio nei confronti della Ricci, come se Gemma volesse insinuare che lei a differenza sua fosse una poco di buono, ma la redazione mostra la clip in questione e dimostra che la Galgani durante la scorsa registrazione ha mentito. Tra lei e Biagio c’è stato qualcosa e lei lo aveva negato.

Interviene Isabella, affermando che Gemma ha mentito soltanto per denigrare la sua immagine. Tina è dalla sua parte ed interviene anche Ida Platano che difende la sua amica la Cipollari fa notare che lei sta sempre in silenzio ed interviene soltanto per difendere la sua amica quando ha palesemente fatto una figuraccia in quanto si è giustificata affermando che lei si era soltanto dimenticata di quell’episodio.

Tutti accusano Gemma e Biagio di essersi messi d’accordo, ma loro negano. Allora Isabella chiede lui come mai non ha corretto subito la Galgani quando lei ha negato il bacio e lui replica affermando di non averci fatto caso a quelle affermazioni e non avevo ben compreso il contenuto da lei portato in puntata.

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani scoppia di nuovo il putiferio. L’opinionista fa l’imitazione della dama e quest’ultima le ricorda che deve commentare quanto accade in studio e non prenderla in giro. Tina risponde affermando che lei fa quello che vuole e si limita a criticare quanto avviene all’interno del programma e non nella sua vita privata. Dopo tutto questo macello, entra finalmente in studio Pierluigi, il cavaliere con la Galgani era uscita.

Lei conferma la versione raccontata da Maria, mentre lui racconta una versione un po’ differente, rivelando che lei non ha fatto altro che criticare il suo aspetto fisico. Quando lui aveva fatto tanta strada pur di vederla. Gianni Sperti l’accusa di essere maleducata perché non fa altro che interrompere il nuovo cavaliere, che prova a difendersi dai suoi attacchi. Lui ad un certo punto si alza e se ne va, è stufo delle critiche di Gemma, affermando che lei non fa altro che girare la frittata.

Si passa poi ad Alessandro e Pinuccia del Trono Over. Lei confida di iniziare ad affezionarsi a lui, mentre lui la vedo soltanto come un’amica, ma poco importa perché per lei c’è un nuovo cavaliere tutto da conoscere e che vuole provare a conquistare il suo cuore.